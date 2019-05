Matthias Schmidt gewinnt Bronzemedaille

Viernheim.Der Stemm- und Ringclub (SRC) kann nach langer Zeit wieder eine Medaille bei deutschen Meisterschaften der Herren feiern. Zuletzt war das im Jahr 1983 der Fall, als sich Fritz Niebler in der Klasse bis 52 Kilogramm im freien Stil den Titel sicherte. 36 Jahre später war es nun Matthias Schmidt, der für Platz drei mit der Bronzemedaille ausgezeichnet wurde. Starke Leistungen zeigten auch Sebastian Schmidt und Alishah Azimzada, die beide das Siegertreppchen nur ganz knapp verpassten.

Gleich im Auftaktkampf hatte Matthias Schmidt einen sehr schweren Gegner. Martin Obst war im vergangenen Jahr Vize-Europameister. Der SRC-Sportler musste dabei die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Da sich Obst aber souverän für das Finale qualifizierte, konnte der Viernheimer noch einmal ins Wettkampfgeschehen eingreifen. In der Hoffnungsrunde gab es einen 8:5-Erfolg über den deutschen Junioren-Vizemeister Beat Schaible. Im kleinen Finale um Bronze gewann Matthias Schmidt mit 7:6 gegen Franco Büttner und landete damit auf Platz drei.

Niederlage im Viertelfinale

Sebastian Schmidt, der in diesem Jahr bereits Dritter bei den deutschen Juniorenmeisterschaften war, startete in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm und schaffte gleich einen knappen Punktsieg gegen Denis Rubach. Im Viertelfinale musste er sich dem späteren deutschen Meister Andriy Shyyka geschlagen geben. Deshalb durfte der Viernheimer ebenfalls in der Hoffnungsrunde antreten. Dort besiegte er Michel Riesterer deutlich mit 14:5. Der Kampf um Bronze glich einem Krimi. Am Ende setzte sich aber Brian Bliefner hauchdünn mit 3:2 durch. Für Sebastian Schmidt bedeutete das Platz fünf.

In der Gewichtsklasse bis 92 Kilogramm ging der neue Viernheimer Mannschaftsringer Alishah Azimzada an den Start. Er tritt bei Einzelmeisterschaften allerdings für seinen Heimatverein ASV Karlsruhe-Daxlanden an.

Im Auftaktkampf gab es gegen Marco Bechtel von der KG Laudenbach/Sulzbach ein rein nordbadisches Duell, das mit einem 5:2-Sieg für Azimzada endete. Im Halbfinale musste er gegen den späteren Vizemeister allerdings eine Niederlage hinnehmen. Der Kampf um Platz drei gegen Ilja Matuhin, den mehrfachen Medaillengewinner bei deutschen Meisterschaften, verlor Azimzada knapp mit 3:4. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.05.2019