Matthias Schmidt vertritt die Viernheimer Farben

Viernheim.Von heute bis zum 3. Februar findet das 45. Henri Deglane Turnier (Großer Preis von Frankreich) in Nizza statt. Mit dabei ist auch Matthias Schmidt vom Stemm- und Ringclub (SRC), der auf internationaler Ebene die Viernheimer Farben vertritt. Der deutsche Ringerbund hat ihn in der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm nominiert. Mit Kevin Lucht vom KSV Pausa wird ein weiterer deutscher Athlet am Start sein. Der deutsche Ringerbund nutzt diese Veranstaltung als Qualifikationsturnier für die anstehenden Europameisterschaften der U23-Ringer in Serbien. Da der Verband je Gewichtsklasse maximal einen Sportler für die EM nominieren darf, muss sich der SRCler in Nizza empfehlen. Dabei gilt es, seinen deutschen Widersacher hinter sich zu lassen und sich danach soweit wie möglich im Gesamttableau nach vorne zu kämpfen.

Natürlich drückt die gesamte SRC-Familie dem eigenen Mann die Daumen und würde sich freuen, wenn nach 2007 – damals war es Timo Schmitt – wieder ein Viernheimer Ringer an einer Europameisterschaft teilnehmen würde. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019