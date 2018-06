Anzeige

Zur Vorbereitung auf die Titelkämpfe in Nordrhein-Westfalen waren die jungen Kampfsportler Ende Mai nach Bad König zum Ochi–Cup gefahren. Dieses Turnier war in diesem Jahr mit 160 Starten wegen der Ferien in Baden Württemberg nicht so stark besetzt wie zuletzt. Die Viernheimer waren dennoch hoch motiviert und konnten sich allesamt Platzierungen auf dem Siegertreppchen sichern.

Gute Platzierungen

In der Gruppe der jüngsten Teilnehmer, bis acht Jahre, holte sich Nele Weiler bei ihrem ersten Turnier den Sieg im Kata und einen zweiten Platz im Kumite. In der Gruppe bis elf Jahre konnte sich Zoe Reisser den ersten Platz in der Kata sichern. Koby Wilke siegte in der Kata und belegte im Kumite Platz zwei. Marie Seitz durfte sich im Kumite über Rang drei freuen, ebenso wie Philipp Huppert bei der Kata. Beim Team-Wettbewerb (Kata) der Mädchen landeten Marie und Sophie Seitz zusammen mit Zoe Reisser auf dem Bronze-Rang. Im Mix-Team holten sich Koby Wilke, Finn Spenger und Zoe Reisser den Turniersieg. JR

