Viernheim.Die Stadtverordneten haben den Bebauungsplan für das Gebiet Bannholzgraben II verabschiedet. Am Freitag stimmten sie mehrheitlich – bei zwei Gegenstimmen der Grünen – für den ausführlichen Entwurf von Verwaltung und Planungsbüro.

Erster Stadtrat Jens Bolze erläuterte kurz den Bebauungsplan für das Gelände, das aus Artenschutzgründen um ein Flurstück erweitert wurde. Dort, am Rand des Neubaugebiets entlang des Bannholzgrabens, soll ein „Blühstreifen“ angelegt werden, der den Bestand von artengeschützten Vögeln sichert.

Die SPD hatte einen Änderungsantrag zum Bebauungsplan eingebracht: „Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen, und je höher man bauen darf, desto einfacher ist das realisierbar“, sagte Daniel Schäfer. Der SPD-Fraktionsvorsitzende plädierte dafür, sich auf grundsätzlich vier Vollgeschosse bei Mehrfamilienhäusern festzulegen.

Bolze verdeutlichte die Absicht der Stadt, keine viergeschossigen Bauten direkt vor die Häuser im Bestand zu bauen, sondern die Geschosse treppenförmig zur Mitte hin zu entwickeln. Seinem Vorschlag, maximal vier Vollgeschosse zuzulassen und die tatsächliche Höhe der Mehrgeschossbauten über die Konzeptvergabe zu lösen, konnte sich das Parlament anschließen.

Zu Beginn der Sitzung revidierten die Politiker ihre Entscheidung zum Standort einer weiteren Kindertagesstätte. Eigentlich sollte die neue Kita auf dem Gelände am Treff im Bahnhof gebaut werden. Ein entsprechender Beschluss war bereits gefasst (wir berichteten).

Bürgermeister Matthias Baaß räumte Missverständnisse ein: Die Verwaltung habe eine städtebauliche Prüfung möglicher Standorte durchgeführt, dabei sei das TiB als „sehr gut“ bezeichnet worden. Die Gashauptleitung, die unter dem Gelände verläuft, wurde nicht erwähnt. Ohne Kenntnis dieses wichtigen Sachverhalts trafen die Stadtverordneten dann die Entscheidung für den aus damaliger Sicht noch geeigneten Standort für den Neubau.

Kritik an der Verwaltung

„Es wäre in der Tat gut gewesen, auf die Gasleitung hinzuweisen. Diese Tatsache war mir zu dem Zeitpunkt nicht präsent“, benannte Matthias Baaß seinen Anteil am „Missverständnis“. Mehrere Stadtverordnete brachten ihre Kritik an der Stadtverwaltung zum Ausdruck. Torben Kruhmann (CDU) wünschte sich bei vergleichbaren Entscheidungen in der Zukunft „einen größeren zeitlichen Vorlauf“. Und FDP-Politiker Ralf Jünemann erwartet von den zuständigen Ämtern „ordentliche, komplette Vorlagen“. su

