Maximilian Wohlfart führt SPD

Viernheim.Bei den Viernheimer Sozialdemokraten herrscht Aufbruchstimmung. Das jedenfalls war den Redebeiträgen bei der Mitgliederversammlung am Freitagabend im kleinen Saal des Bürgerhauses zu entnehmen. „Wir müssen aufhören, alles schlechtzureden, sondern die eigenen Errungenschaften herausstellen“, forderte Bürgermeister Matthias Baaß. Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht will das Profil der Partei in der Regierungsarbeit in Berlin stärken. Und der neu gewählte Viernheimer SPD-Vorsitzende Maximilian Wohlfart setzt auf die lokale Kompetenz.

Die Neuwahl des Vorstandes war nötig geworden, da die bisherigen Vorsitzenden Silke Brauner und Ralf Lahres Anfang März ihre Ämter niedergelegt hatten. Mit ihrem Rückzug aus der Partei reagierten die beiden Kommunalpolitiker auf den bundesweiten Mitgliederentscheid der SPD zugunsten der großen Koalition (wir berichteten). Gegenkandidaten gab es bei den Wahlen nicht. Maximilian Wohlfart, der in den vergangenen Wochen kommissarisch den Ortsverein geführt hatte, wurde einstimmig gewählt. Jenny Dieter übernimmt das Amt der Zweiten Vorsitzenden. Bei 35 stimmberechtigten Mitgliedern musste sie allerdings vier Gegenstimmen hinnehmen.

Einstimmig fiel das Ergebnis bei Michael Kosbau (Geschäftsführer), Horst Winkenbach (Schatzmeister) und Tarek Stucki (Öffentlichkeitsarbeit) aus. Als Beisitzer fungieren Nathalie Burkert, Michael Frickel, Sahime Dirican, Alicia Hanf, Herbert Haas, Alexandra Kotlyarska, Christel Schelkes, Sabine Fitzner, Andreas Häfele und Armin Pajung.