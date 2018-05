Medaille zum Saisonauftakt

Anzeige

VIERNHEIm.Bisher wurden die deutschen Meisterschaften im Rollkunstlaufen innerhalb einer Woche im Juli in den Disziplinen Pflicht und Kür ausgetragen. In diesem Jahr wurden die Disziplinen erstmalig getrennt und die deutschen Meisterschaften der Pflicht fanden kürzlich in Hanau statt. Die Saison begann somit gleich mit der national höchsten Meisterschaft.

Um die Nominierungen der Sportler vornehmen zu können, wurde vom hessischen Roll- u. Inline-Verband bereits Mitte März ein hessischer Pflichtwettbewerb für die Leistungssportler durchgeführt. Trotz schwieriger Trainingsbedingungen im Winter – der Hallenboden ist für Leistungssportler der Pflicht nur bedingt geeignet – wurden vier Viernheimerinnen, alle Angehörige des hessischen Kaders, für die deutschen Meisterschaften nominiert.

Für die neunjährige Mia Möbius war es der erste Auftritt bei einer deutschen Meisterschaft. Sie belegte nach dem Vorlaufen von drei zuvor ausgelosten Pflichtfiguren der Leistungsklasse Schüler C den 22. Rang von insgesamt 28 Teilnehmerinnen und konnte mit dem Endergebnis zufrieden sein.