Medien kommen 24 Stunden in „Quarantäne“

Viernheim.Neonfarbene Linien auf dem Boden markieren den Eingangsbereich der Stadtbücherei, damit alle Besucher einen Abstand von 1,5 Metern einhalten. Begrenzungen zeigen den Kunden an, wie sie sich vor der Theke anstellen müssen. Auf dem Weg dorthin können sie sich ihre Hände desinfizieren. Leiterin Michaela Frößinger und ihre fünf Mitarbeiter haben sich auf den Tag der Wiedereröffnung gut vorbereitet. Ab sofort dürfen sie nach sechs Wochen Zwangspause die Besucher der Bücherei – unter Auflagen – wieder empfangen.

Die Öffnungszeiten sind eingeschränkt: Die Stadtbücherei ist von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr für Menschen aus der Risikogruppe und dienstags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr für alle geöffnet. Samstags bleibt die Bücherei dagegen geschlossen. Eine Gesichtsmaske ist Pflicht, sowie das Abstandsgebot zu anderen Besuchern auch.

Maximal zehn Personen erlaubt

Außerdem dürfen sich nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig in der Einrichtung aufhalten, weshalb die Besucher mit einer Warteschlange vor dem Eingang rechnen müssen. Kontrollieren wollen die Mitarbeiter die Einlassbeschränkung mithilfe von Einkaufskörben: Wer die Bücherei betritt, muss sich einen der zehn Körbe nehmen. Die Bücherei-Mitarbeiter selbst schützen sich durch eine Plexiglas-Scheibe, hinter der sie an der Theke sitzen.

Die Medien, die zurückgegeben werden, können die Besucher auf einem Tisch abstellen und sich dann in den Regalen der Bücherei auf die Suche nach neuen Büchern begeben. Das Angebot deckt sich größtenteils mit dem der Vor-Corona-Zeit, jedoch mit kleinen Ausnahmen: „Die Lernplätze können wir derzeit nicht anbieten, auch keine Tageszeitungen zum Lesen“, bedauert Frößinger. Der Bücherflohmarkt ist abgeräumt, Stühle gibt es keine. Es sei noch nicht die Zeit, um lange in der Bücherei zu verweilen, so Michaela Frößinger. „Wir hoffen, dass die Menschen ihre Bücher zügig ausleihen, mit Rücksicht auf die anderen, die vielleicht draußen warten müssen.“

Für die Mitarbeiter wird das Arbeitspensum mit der Wiedereröffnung enorm steigen: „Wir müssen alle Medien, die zurückgegeben werden, desinfizieren“, sagt Frößinger. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Medien abgegeben wurden, wird penibel dokumentiert. Die Mitarbeiter desinfizieren dann die Buchdeckel, die Tonie-Figuren, die DVD- und CD-Hüllen. Diese müssen dann 24 Stunden lang liegen bleiben, bevor sie virenfrei wieder zurück in die Regale geräumt werden können. Wann die bereits ausgeliehenen Medien zurückgegeben werden, spielt weiterhin keine Rolle.

„Selbst wenn jemand erst in zwei Wochen nach Wiedereröffnung zu uns kommt, bezahlt er keine Mahngebühren“, verspricht Frößinger. Die Stadtbücherei plant außerdem, mithilfe der Arbeiterwohlfahrt einen mobilen Bücherservice für all diejenigen einzurichten, die nicht aus dem Haus können.

Auch die Drachenbücherei in der Nibelungenschule bietet für Leser der Risikogruppen mittlerweile einen Abhol- und Bringdienst an. Die KÖB der Gemeinden St. Michael und St. Hildegard öffnet ebenfalls ab Dienstag wieder ihre Türen zu den gewohnten Öffnungszeiten. Bis freitags einer jeden Woche können sich die Leser Bücher vormerken. Diese werden dann herausgesucht und am Samstag zu ihnen gebracht. mek

