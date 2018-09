Viernheim.Im Monat des Ehrenamts lädt der Verein Wohnen 60 plus zu einem Vortrag „Medikation im Alter“ mit Apotheker Wolfgang Kempf ein: Mittwoch, 26. September, 18 Uhr, in der Kulturscheune. Für viele ältere Menschen sind Medikamente ein ständiger Begleiter. Nicht ein Präparat, im Regelfall sind es mehrere verschiedene Mittel, die sie regelmäßig einnehmen müssen.

Manches Medikament führt jedoch nicht nur zur gewünschten Wirkung, sondern hat schwerwiegende Nebeneffekte. Überdosierung und Wechselwirkungen mit anderen Arzneistoffen können Gründe hierfür sein, möglicherweise ist der Wirkstoff auch schlichtweg ungeeignet für den alternden Organismus.

Der Vortrag von Apotheker Wolfgang Kempf wird auf diese Komplexität eingehen und mögliche Verhaltensweisen aufzeigen. Alle interessierten Bürger sind hierzu eingeladen, heißt es in der Einladung. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr, in der Kulturscheune statt. Veranstalter ist der Verein Wohnen 60 plus. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.09.2018