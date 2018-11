Meditative Messe und Lesung

Viernheim.. Die Glaubenswoche der Pfarrei Johannes XXIII. und der Caritas-Sozialstation steht unter dem Motto „vorSORGE“. Im Pfarrgemeinderat war angeregt worden, über die Vorsorge ins Gespräch zu kommen. Aus dieser Idee entstanden ganz unterschiedliche Angebote, die alle aus verschiedenen Richtungen an das Thema herangehen. Der Kirchenchor lädt am heutigen Mittwoch zu einem offenen Singen ein, das von Impulsen zu den „letzten Dingen“ begleitet wird. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Pfarr- und Jugendheim.

Am morgigen Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, sind die Gläubigen zu einer meditativen Messe eingeladen. Anschließend findet ein Vortrag zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung mit Martina Strübig von der Hospizbewegung statt. Am Freitag, 16. November, 19 Uhr, gestalten Gabriele Walter und Pfarrer Ronald Givens in der Marienkirche eine Lesung mit Texten aus einem sehr berührenden Buch über das Abschiednehmen im Krankenhaus. Die Glaubenswoche endet am Sonntag, 18. November. Nach dem Gottesdienst, der um 10.15 Uhr beginnt, findet ein Frühschoppen statt, bei dem es um Rente und Altersarmut geht. Die Stadtbücherei hat begleitend zur „vorSORGE“-Woche der Pfarrei eine Bücherkiste zusammengestellt. Darin findet sich Literatur zu allen Themen der Glaubenswoche. Die in der Bücherkiste zusammengestellten Ratgeber, Bücher und Hefte beinhalten die Themen Sterben, Altersvorsorge, Rente und Trauerarbeit. Die Bücher können während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei ausgeliehen werden. su

