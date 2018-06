Anzeige

Die Gastgeberin musste in ihrer Formation einige Umstellungen vornehmen, was der musikalischen Qualität aber nicht schadete. So feierten Gitarrist Fabian Müller und Schlagzeuger Andreas Polke ihre Premiere bei Meg’s-Thursday-Night-Music-Club. Polke spielt seit frühester Jugend sein Rhythmusinstrument und studiert an der Pop-Akademie Baden-Württemberg. Der Mannheimer Fabian Müller kombiniert in exzellenter Weise seine außergewöhnliche Stimme mit seinem bewegenden Gitarrenspiel.

Talentierte Instrumentalisten

Mit Gitarrist und Sänger Louis Leibfried, Bassist Timo Zell und Keyboarder Emanuel Klapp kamen drei talentierte Instrumentalisten dazu, die in Viernheim keine Unbekannten mehr sind.

Zur bereits 27. Ausgabe von Megan Hills Thursday-Night-Music-Club hatte die Gastgeberin einmal mehr ihren Vater Toby Hill eingeladen und der zeigte bei seinen Auftritten, woher seine Tochter ihr Talent hat. Stücke wie „Bleeding Love“ von Leona Lewis, „She Moves In Her Own Way“ von The Kooks, „Bad Romance“ von Lady Gaga, „Rebell Yell“ von Billy Idol, „Please Don’t Stop The Music“ von Rhanna, Elvin Bishops „Fooled Around“ und „Paid My Dues“ von Anastacia ernteten viel Applaus, genauso wie die Zugabe „Dirty Diana“ von Michael Jackson. JR

