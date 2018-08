Mehr als 1400 Sportler sind am Start

Viernheim.Beim 35. Viernheimer V-Card-Triathlon treffen sich an diesem Wochenende ambitionierte Hobby-Sportler, Para-Triathleten, Nachwuchstalente, Liga-Starter und Top-Profis zum sportlichen Dreikampf rund um das Viernheimer Waldstadion. Mehr als 1400 Triathleten sind bei den diversen Wettkämpfen am Start.

Der erste Startschuss ertönt am Samstag um 9 Uhr für den Fitness-Triathlon. Über 230 Starter gehen im Waldschwimmbad ins Wasser (500 Meter), aufs Rad (20 Kilometer) und auf die Laufstrecke (fünf Kilometer). Gemeldet haben auch 15 Staffeln, bei der sich drei Teammitglieder die kurze Distanz aufteilen. Parallel zur ersten Startgruppe der Fitness-Athleten nehmen auch die Para-Triathleten, die ihre deutschen Meister im Super-Sprint ermitteln ihren Wettkampf auf. Elf Sportler mit Handicap haben sich für 400 Meter schwimmen, zehn Kilometer auf dem Rad und 2,5 Kilometer Laufen angemeldet. Mit dabei: die Viernheimerin Lena Dieter, die vor heimischem Publikum ihren Meistertitel verteidigen will. Um 12 Uhr und um 12.50 Uhr stehen Rennen in der 2. Bundesliga auf dem Plan.

An dem Teamwettkampf mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen nehmen 21 Mannschaften – 13 Herren- und acht Damenteams – und damit knapp hundert Athleten teil. Nach den Bundesliga-Startern gehen die Nachwuchssportler an den Start. Die Distanzen staffeln sich für Schüler C, Schüler B, Schüler A sowie Jugend B, Jugend A und Junioren je nach Altersgruppe. Knapp 220 Nachwuchsathleten werden hier nicht nur die schnellsten Dreikämpfer, sondern auch die hessischen Meister 2018 ermitteln. Die Radstrecke beginnt bei allen Samstag-Rennen am Seitenausgang des Waldschwimmbads in der Industriestraße. Gefahren wird durch die Werkstraße, Lorscher Straße zum Wendepunkt am Lorscher Weg (kurz vor der L 3111). Zurück geht es über Lorscher- und Industriestraße zur Einfahrt ins Stadion in die Wechselzone. Gelaufen wird im Stadion und ein kurzes Stück durch den Wald Richtung Lorscher Weg.

Der Sonntag steht im Zeichen des V-Card-Triathlons über die olympische Distanz. Dann rücken vor allem die Triathlon-Stars in den Blickpunkt - das Feld führen Andi Böcherer (Sieger 2010), Nils Frommhold und Julian Erhardt an. Zu den Favoriten gehören auch der gebürtige Viernheimer Steffen Kundel und Paul Weindl, der bei den TSV-Amicitia-Triathleten groß wurde und inzwischen im Saarland lebt. Bei den Damen werden Julia Ertmer, Vorjahressiegerin Katharina Wolff und Natascha Schmitt (Siegerin 2013) ganz vorne erwartet. Im Rennen über die olympische Distanz werden außerdem die deutschen Meister der Altersklassen ermittelt, so dass das Starterfeld gut besetzt ist.

Im Wiesensee geht’s rund

Der Startschuss im Hemsbacher Wiesensee fällt um 9 Uhr. In drei Startgruppen, im Abstand von acht Minuten, gehen knapp 790 Einzelstarter und Liga-Athleten sowie die Schwimmer von 19 V-Card-Staffeln auf die 1500 Meter lange Schwimmstrecke. Beim Landgang nach gut 1000 Meter können die Zuschauer schon sehen, wer am schnellsten im See unterwegs ist. Aus der Wechselzone machen sich Athleten auf die Radstrecke. 40 Kilometer geht es von Hemsbach über Laudenbach zur Juhöhe, über Bonsweiher und Nieder-Liebersbach zum ersten Wendepunkt Richtung Reisen. Ein Erlebnis für die Starter ist die Fahrt durch den ansonsten für Radfahrer gesperrten Saukopftunnel.

Auf der Umgehungsstraße Richtung Sulzbach ist ein zweiter Wendepunkt, der die Radler über die Felder nach Viernheim ins Waldstadion leitet. Von der Wechselzone aus gehen die Athleten noch zehn Kilometer laufen, die Strecke ist in drei Runden aufgeteilt, so dass die Läufer dreimal im Rund des Viernheimer Waldstadions erscheinen werden. Die Sieger des V-Card-Triathlons sollen dort um 14 Uhr geehrt werden.

