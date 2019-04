Mehr als 4000 Euro für Silly

viernheim.„4107 Euro sind eine stolze Summe. Die Schulkinder in unserer Partnergemeinde Silly werden begeistert sein“, freute sich Klaus Hofmann vom Partnerschaftsverein Focus, als er das finanzielle Ergebnis des Benefizkonzerts bekanntgab. Das Geld fließt in das Projekt „Ein Kind – ein Baum“ in Afrika.

Am 17. März hatten sich mehr als 250 Sänger und Musiker zum Konzert in der Hildegardkirche eingefunden, um das aktuelle Klimaprojekt von Focus mit ihren Darbietungen zu unterstützen. „Das Konzert zeigte einen großartigen und abwechslungsreichen Einblick in die Vielfalt der Viernheimer Musikszene“, so Focus. Die Besucher des gut besuchten Konzerts hätten nicht nur lang anhaltenden Applaus gespendet, sondern auch großzügig Geld gegeben.

Mithilfe von Spenden sollen in den kommenden Jahren mehr als 10 000 Obstbäume an den Schulen von Silly in Burkina Faso gepflanzt werden, um die einseitige Nahrung mit Vitaminen und Mineralien aufzuwerten. Jedes Kind ist dabei für die Pflege seines Obstbaums persönlich verantwortlich. Focus sammelt auch weiterhin Spenden für das Projekt in der Region Silly. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019