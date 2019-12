Mehr als 560 Kinder suchen ihre Stiefel

Viernheim.„Mama, da ist mein Stiefel“, ruft das kleine Mädchen aufgeregt. Mit leuchtenden Augen deutet sie auf das Schaufenster von ArTee. Aber nicht nur in diesem Laden ist am Nikolaustag eine besondere Dekoration im Schaufenster zu sehen: Unzählige Kinderstiefel, gefüllt mit kleinen Nikolausgeschenken, sieht man überall in den Geschäften der Viernheimer Innenstadt.

Es ist ein emsiges Treiben – mehr als 560 Kinder machen sich am Nachmittag auf die Suche nach ihren Stiefeln. Die wurden nämlich in den Schaufenstern in der Innenstadt versteckt, vom Radhaus Hofmann bis zu Küchen mit Biss stehen hunderte kleine Stiefel in der Auslage. Die City-Gemeinschaft und die städtische Wirtschaftsförderung hatten zum dritten Mal zur „Aktion Nikolausstiefel“ aufgerufen. Teilnehmen durften Kinder von drei bis zehn Jahren, die einen sauberen Stiefel abgaben. Die Zahlen aus den Vorjahren wurden dabei noch mal übertroffen – genau 563 Stiefel landeten in der Sammelstelle im Kunsthaus.

Dort wurden Mitglieder der City-Gemeinschaft sowie die Vertreter der Wirtschaftsförderung am Vorabend zu Helfern des Nikolaus und befüllten die Stiefel. „In jedem Schuh steckt ein Apfel, eine Mandarine, Gebäck, Traubenzucker, Gummibärchen und natürlich ein Schoko-Nikolaus“, zählt Alexandra Kohm-Killat vom Vorstand der City-Gemeinschaft auf.

Je nach Alter der Kinder gibt es noch ein kleines Geschenk dazu – Buntstifte, Glitzerstifte, Malbücher, Pixi-Bücher, Knete, Spielzeugautos, Kreisel, Eis-Gutscheine, Schmuck-Armbänder, Plüschtiere oder Schlüsselanhänger. Alle 563 Stiefel sind dann auf die Innenstadt-Geschäfte verteilt worden.

Da stehen klassische gefütterte Winterstiefel in Braun oder Blau in den Schaufenstern, daneben Gummistiefel in knalligen auffälligen Farben, viele mit Muster und Motiven. „Auf meinem Stiefel ist ein Dinosaurier drauf“, erzählt ein Junge dem anderen, während beide das Schaufenster absuchen. Und ist sich ein Kind nicht sicher, ob es wirklich den eigenen Schuh entdeckt hat, gibt es ja noch den Kontrollabschnitt – jeder Stiefel hat eine Nummer und die Eltern oder Großeltern haben den Abholzettel dabei. So haben spätestens mit Ladenschluss alle 563 Kinder ihre Stiefel wieder und dazu noch viele Gaben vom Viernheimer Innenstadt-Nikolaus. su

