Mehr als eine halbe Million Fahrgäste

Viernheim.Auf den Stadtbus – als „sichere, umweltfreundliche und preiswerte Alternative zum Individualverkehr“ – machte gestern Bürgermeister Matthias Baaß aufmerksam. Gemeinsam mit Vertretern der Stadtwerke, dem Betreiber der Strecken, unternahm er eine Rundfahrt mit der Linie 612 durchs Stadtgebiet. Die Organisatoren der öffentlichkeitswirksamen Aktion präsentierten dabei auch Zahlen zur Resonanz auf das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Demnach wurden im vergangenen Jahr 560 000 Fahrgäste befördert, im Schnitt nutzt jeder Mitbürger die gelben Stadtbusse 17 Mal im Jahr. Das Angebot erfreue sich also großer Beliebtheit, stellte Baaß fest. Besonders gefragt sei neben dem Einzelfahrschein das Schüler-Maxx-Ticket und die „Karte ab 60“. „Viernheim ist beim öffentlichen Personennahverkehr gut aufgestellt“, erklärte der Bürgermeister.

Entlastung von Straßen

Vor allem schätzt der Bürgermeister am ÖPNV, dass sich dadurch der Verkehr auf den Straßen reduzieren lasse. Wer ganz auf die Anschaffung eines Fahrzeuges verzichte, entlaste auch den öffentlichen Parkraum, der in vielen Stadtgebieten bereits sehr knapp geworden sei.

Die Stadt Viernheim leistet sich laut Baaß diesen Service, obwohl sie vom Gesetzgeber her nur dazu verpflichtet wäre, die Schüler zu transportieren. Kostendeckend sei der Betrieb allerdings nicht, so der Bürgermeister. Es gebe einen geringen Zuschuss vom Kreis Bergstraße, aber keine Fördermittel von Land oder Bund. Das Defizit in mittlerer sechsstelliger Höhe tragen die Stadtwerke, die diese Leistung als Ausschüttung an ihren Eigentümer, die Stadt Viernheim und ihre Bürger, ansehen. Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Ralph Franke fahren an Werktagen drei Busse zwischen 5.30 Uhr und 20 Uhr im 30-Minuten-Takt und am Wochenende zwei Busse im Stundentakt auf den beiden Linien. Hinzu kommen drei sogenannte Verstärkerbusse zum Schulbeginn und nach Unterrichtsschluss sowie Ruftaxis. Linienführung und Lage der Haltestellen wurden so geplant, dass für einen Großteil des Stadtgebietes die Entfernung zur nächstgelegenen Haltestelle weniger als 300 Meter beträgt.

„Es kam auch immer wieder die Forderung auf, bestimmte Gebiete wie den Familiensportpark anzusteuern oder den Bus in den Abendstunden länger fahren zu lassen. Die Praxis ergab aber, dass das wenig Sinn machen würde“, sagte Baaß. Zum einen müssten die Taktzeiten eingehalten werden, und nach Feierabend könne das Ruftaxi angefordert werden. Häufig werde auch gefragt, warum man keine kleinen Busse einsetze. Ralph Franke erklärte dies mit den Kosten: „Dann müssten wir zusätzliche Fahrzeuge anschaffen, was die ganze Sache sogar teurer machen würde. Außerdem sind die großen Busse zu bestimmten Stoßzeiten gut ausgelastet.“

