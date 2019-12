Mehr als Hamburger und Hollywood-Stars

Viernheim.„Die Menschen hier sind offener, wenn es darum geht, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der eine andere Sprache spricht“, erzählt Leo Peters den Schülern. Auf Englisch schildert der Student aus Amerika die Erfahrungen, die er bisher in Deutschland gemacht hat.

„Rent an American“ hat die Alexander-vom-Humboldt-Schule (AvH) die besondere Englisch-Einheit überschrieben. Für die neunte und elfte Klasse hat die AvH den US-Austauschstudenten „gemietet“. Der Amerikaner Leo Peters ist aus Tübingen gekommen, um mit den Viernheimer Schülern über Kultur, Schulsystem oder Amerika im Allgemein zu plaudern. „Ziel dieser ,conversation class‘ ist es, den Klassen einen authentischen Sprechanlass zu ermöglichen“, erzählt Lehrerin Anna Becker. Die Schüler können dabei nicht nur ihre sprachlichen Fähigkeiten anwenden, sondern auch konkrete Fragen zum Leben in Amerika stellen. Klar, dass US-Präsident Donald Trump oder die Waffengesetze der USA ein Thema sind, aber auch amerikanische Sportteams oder Musiker.

„Was verbindet ihr denn mit Amerika?“, fragt Peters die deutschen Schüler. Von Burger und Shopping bis Promis in Hollywood reichen die Einfälle der Jugendlichen, die sich mit Peters aber auch über die Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Schulen austauschen.

Eigene Vereine

„In Amerika macht man alles in der Schule – Sport, Musik, andere Club-Aktivitäten“, bestätigt Leo Peters, was die AvH-Schüler schon wussten. In Deutschland dagegen wird der Sport nach der Schule in eigenen Vereinen ausgeübt und Instrumente werden an speziellen Musikschulen unterrichtet. „Das ist wirklich ein großer Unterschied“, meint der amerikanische Gast.

Schmunzeln müssen die AvH-Schüler jedes Mal, wenn der Student ein deutsches Wort einbaut, weil es eben keinen passenden amerikanischen Begriff für „Bundesland“ oder „Gesamtschule“ gibt. Leo Peters will seinerseits von den Elft- und Neuntklässlern wissen, wie das Leben in Deutschland aussieht. Er gibt zu: „Ich hab noch nicht viel mehr als die Universität gesehen.“ Mit den kulinarischen Angeboten in Deutschland hat er sich aber schon vertraut gemacht und festgestellt: „Es gibt keinen guten Mexikaner…“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.12.2019