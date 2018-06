Mehr Einnahmen durch mehr Konzerte erhofft

Anzeige

Viernheim.Die Starkenburg-Philharmoniker wollen auch 2019 einen wesentlichen Beitrag zur Pflege der Musikkultur auf hohem Niveau in der Region leisten. Das kündigte Rúnar Emilsson, seit einem Jahr Erster Vorsitzender der Starkenburg-Philharmoniker, bei der Mitgliederversammlung in der Musikschule an.

Er erinnerte an die Konzerte in der Reihe eines gemeinsamen Jahresprogramms 2017 / 2018 und teilte mit, dass dieses Programm 2019 erweitert wird. Eine große Hilfe für das Orchester sei die Unterstützung durch diverse Sponsoren gewesen.

Gute Zusammenarbeit im Team

Die wichtigste Voraussetzung für die großen Erfolge des Orchesters sei die gute Zusammenarbeit im Team. Dafür dankte er vor allem dem musikalischen und künstlerischen Leiter Günther Stegmüller sowie allen Vorstandsmitgliedern.