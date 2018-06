Anzeige

Schutzmann vor Ort, Streetworkerin, Gewaltprävention oder Hilfeinseln: Viernheim hat längst alle Voraussetzungen geschaffen, um das Sicherheitssiegel der Polizei zu erhalten. Neue Arbeitsgremien oder Konferenzen können vielleicht dabei helfen, weitere lokale Präventionskonzepte zu entwickeln. Das Gefühl von Sicherheit, das vielen Menschen abhanden gekommen ist, werden ihnen endlose Sitzungen und noch so kluge Strategien allerdings nicht zurückgeben. Das können die Bürger und Verwaltungen vor Ort auch gar nicht leisten, denn dafür ist in erster Linie die Polizei selbst zuständig.

Dieser Aufgabe wird Hessen allerdings nur unzureichend gerecht. Jahrelanger Personalabbau hat dazu geführt, dass die Beamten überlastet sind, Berge an Überstunden vor sich herschieben. Wenn die schwarz-grüne Regierung in den nächsten Jahren 1500 neue Polizisten einstellen will, ist dies ein Tropfen auf den heißen Stein und dazu ein leicht durchschaubares Wahlkampfmanöver.

Nicht anders lässt sich das Programm „Kompass“ bewerten. Das Land gibt einen Teil seiner Verantwortung an die Kommunen ab und tut dabei so, als ob sie ihnen ein Mitspracherecht in Sicherheitsfragen gewährt. Das, was Viernheim viel mehr helfen würde, wären Uniformierte und Streifenwagen auf den Straßen. Und besser noch: die lange ersehnte Rückkehr der eigenen Polizeistation in die Innenstadt. Mit dem Ankauf der Post-Immobilie hat die Stadt auch die dafür erforderlichen räumlichen Voraussetzungen geschaffen.