Viernheim.Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche hat die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf den gestrigen Freitag festgestellt. Eine Zeugin hat demnach am Freitagmorgen gegen 5 Uhr einen Mann beobachtet, wie er aus dem Fenster eines Wohn- und Geschäftshauses in der Rathaus-/Molitorstraße gesprungen ist und in unbekannte Richtung weglief. Ein Fenster zu dem Sanitätshaus war aufgebrochen worden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen sind zwei weitere Einbrüche in einem Imbiss in der Bürgermeister-Neff-Straße und in einem Sonnenstudio in der Heidelberger Straße festgestellt worden. Bei einem Optiker in der Rathausstraße und einem Zubehörladen in der Bürgermeister-Neff-Straße blieb es beim Einbruchsversuch. Der Gesamtschaden, der durch den Einbruch und die Wegnahme von Geld und einem Laptop entstanden ist, wird auf 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrüche von denselben Tätern begangen wurden.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06252/70 60. pol

