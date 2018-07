Anzeige

VIernheim.Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern gegen 15.30 Uhr an der Auffahrt zur Autobahn 659 ereignete, sind mehrere Personen verletzt worden. Darunter ein dreijähriges Kind.

Eine 33-jährige Autofahrerin fuhr auf der Landesstraße 631 aus Viernheim kommend in Richtung Heddesheim. Im Bereich der Brücke wollte sie nach Angaben der Polizei nach links abbiegen, um auf die A 659 in Fahrtrichtung Weinheim aufzufahren. Dabei habe die Frau vermutlich einen Pkw übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das entgegen kommende Fahrzeug wurde auf zwei andere Autos geschleudert. Dabei wurden die Frau und ein dreijähriges Kind, das sich in ihrem Pkw befand, sowie der 56-jährige Fahrer des entgegen kommenden Autos verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. see