Mehrfach auf dem Treppchen

Viernheim.Ein Baumzaun verhindert den unkontrollierten Zutritt zum Gelände des Viernheimer Reit- und Fahrvereins (RuF). Beim großen Sommerturnier, das zurzeit dort stattfindet, gelten strenge Hygienevorschriften. Neben den Pferdesportlern dürfen maximal 250 Besucher gleichzeitig auf die Anlage.

Und auch darüber hinaus gibt es bei der Großveranstaltung einige Einschränkungen. Es fehlt die große Videowand, auf der die Zuschauer sonst das aktuelle Springen und die Ergebnisse verfolgen können, die Speisekarte wurde deutlich verkleinert, und auch das beliebte Sponsorenfrühstück sowie die Party fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Auch der Hufschmied ist diesmal nicht vor Ort. Bei 1150 Anmeldungen und 20 Prüfungen ist die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den Vorjahren hingegen fast gleich geblieben. Mehr noch als sonst steht diesmal das sportliche Geschehen im Vordergrund. „Die Reiter wollen wieder an Wettbewerben teilnehmen“, erklärt RuF-Ehrenvorsitzende Ellen Herbert das große Interesse der Pferdesportler an dem Viernheimer Turnier. Die erfolgreichen Starter verzichteten dann auch gerne auf die Zeremonie bei der Siegerehrung.

Fohlenauktion am Samstag

Gleich zum Auftakt nutzten die Viernheimer Reiter den Heimvorteil, holten mehrere Siege und belegten zudem zahlreiche vordere Plätze. So gewann Celine Frieß auf Dante die Springpferdeprüfung Klasse A*, Bernd Herbert war mit Diakato in Abteilung 1 und Ralf Runge mit Cro S in Abteilung 2 einer Springpferdeprüfung der Klasse L erfolgreich. Herbert setzte sich mit Diakato zudem in der Springpferdeprüfung der Klasse M* durch und belegte mit Sunset Gold Platz drei.

Am Samstag, 22. August, geht es um 8 Uhr weiter. Höhepunkte des Tages sind die Springprüfung der Klasse M** im Rahmen der Youngster-Tour für sechs- bis achtjährige Pferde (11.30 Uhr) und zwei Springprüfungen der Klasse S* (15.30 Uhr und 17 Uhr). Bei der Fohlenauktion „Shooting Stars 2020“, die um 19.30 Uhr beginnt, präsentieren sich talentierte Jungpferde dem fachkundigen Publikum. Die Springprüfung der Klasse S** mit Stechen bildet am Sonntag, 23. August, 15.30 Uhr, dann den krönenden Abschluss des viertägigen Sommerturniers. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.08.2020