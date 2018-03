Mehrheit fordert Zusatzstraße

Anzeige

Stadtumbau in der Weststadt

Kurzfristig hatte die Verwaltung einen weiteren Tagesordnungspunkt in die Ausschusssitzung eingebracht. Zum Förderprogramm „Stadtumbau Hessen“ muss die Stadt Viernheim Mittel für den Stadtumbau der Weststadt beantragen. „Im März werden die Anträge gestellt, die Zuwendungsbescheide kommen im Herbst. Das Geld wird dann über vier Jahre verteilt“, beschrieb Erster Stadtrat Jens Bolze das Prozedere. Ohne Beantragung würden keine Mittel fließen, über die Verwendung würden die politischen Gremien entscheiden. Die Stadtverwaltung machte den Vorschlag, in den nächsten drei Jahren die Förderung für die geplanten Maßnahmen Kreisel Kreuzstraße/Saarlandstraße, Umgestaltung des Parkplatzes Kreuzstraße und des Bürgerhausvorplatzes sowie Sanierung der Saarlandstraße zu beantragen.

„Für die Saarlandstraße fehlt es an Detailplanungen, zudem steht in dem Bereich noch eine umfangreiche Rohrsanierung aus“, erklärte Robert Ahrnt vom Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung, warum die Sanierung der stark beanspruchten Straße erst für 2020 vorgesehen sei. Ein Kreisverkehr sei schneller umzusetzen und solle daher als Erstes beantragt werden. Zu einem entsprechenden Beschluss konnten sich die Ausschussmitglieder nicht durchringen. Einige Politiker kritisierten die Kurzfristigkeit der Vorlage und wollen das Thema bis zur Stadtverordnetenversammlung am morgigen Freitag, 9. März, 19 Uhr, im Ratsaal noch in den Fraktionen beraten. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.03.2018