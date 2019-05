Mehrheit für Kita auf dem TSV-Gelände

Viernheim.. Kehrtwende bei der neuen Kindertagesstätte: In der Sitzung am Freitagabend hoben die Stadtverordneten ihren Beschluss vom 11. April auf, eine neue Kita am TiB zu errichten. Eine Mehrheit aus CDU, SPD, UBV, drei Grünen-Politikern und Die Linke votierte stattdessen für einen Neubau auf dem TSV-Gelände an der Lorscher Straße. FDP, WGV und Manfred Winkenbach (Grüne) lehnten dies ab.

Weil dem TSV Amicitia folglich schon bald ein Rasenplatz fehlt, soll ein großes Kunstrasen-Spielfeld als Ersatz gebaut werden. CDU, SPD, Linke und zwei Vertreter der Grünen sprachen sich dafür aus, für das Projekt künftig Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Dagegen stimmten UBV, FDP, WGV und Helga Zöller-Helbig (Grüne). Winkenbach enthielt sich der Stimme.

Das TSV-Areal hatte die Stadt von Anfang an für die neue Kita favorisiert. Weitere mögliche Standorte wurden betrachtet, ehe die Entscheidung für das TiB-Gelände fiel. Erst nach dem Beschluss wurde bekannt, dass unter dem Grundstück eine Gasleitung verläuft (wir berichteten). Diese könnte man verlegen, doch das kostet Zeit und Geld – beides hat die Stadt Viernheim nicht.

Enger Zeit- und Kostenrahmen

Die neue Kita soll am 1. September 2020 öffnen, bis dahin lässt der Kreis eine Überbelegung der anderen Viernheimer Tagesstätten zu. Ein Kita-Neubau im vorgegebenen Zeit- und Kostenplan ist laut Stadtverwaltung nur an der Lorscher Straße realisierbar. Bereits in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag war der Sachverhalt intensiv diskutiert worden. Kritik von fast allen Fraktionen gab es dabei an der Verwaltung. Ihr wurde vorgeworfen, dass die Informationen zum Standort TiB nicht korrekt und vollständig vorgelegen hätten. Im Parlament räumte Bürgermeister Matthias Baaß ein, dass es zu „Missverständnissen“ gekommen sei. su

