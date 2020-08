Meisterschaft im Blick

Günter Jakob startete in Essingen in die neue Saison. Othmar Pietsch (jr)

Viernheim.Günter Jakob vom Viernheimer Turnverein (VTV) ist das beste Beispiel dafür, dass man auch im Alter noch Höchstleistungen erbringen kann. Der routinierte Leichtathlet sammelt schon seit vielen Jahren Titel in seiner Altersklasse und ließ sich zuletzt auch von der Corona-Pandemie nicht abschrecken. So nutzte er beim internationalen Fünfkampf in Essingen gleich die erste Startmöglichkeit der Saison, um in der Gruppe Männer über 75 Jahre (M75) weitere Siege zu erringen.

Jakob gewann diesen anspruchsvollen Vielseitigkeitsmehrkampf, in dem er die Disziplinen Weitsprung (3,36 Meter), Speerwurf (22,18 Meter), 200 Meter (34,08 Sekunden), Diskuswurf (25,49 Meter) und den abschließenden 1500-Meter-Lauf (9:03,49 Minuten) mit sehr guten Ergebnissen absolvierte. Damit qualifizierte er sich für die deutschen Meisterschaften der Senioren am Wochenende 22. und 23. August in Zella-Mehlis (Thüringen). JR

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020