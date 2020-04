Meisterschaft knapp verpasst

Viernheim.Der Deutsche Tischtennis-Bund und seine 18 Landesverbände haben beschlossen, dass die Spielzeit 2019/2020 für den Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der unteren Kreisklasse bis zur Bundesliga mit sofortiger Wirkung beendet ist. In dieser verkürzten Saison wird die Tabelle zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung der Spielzeit als Abschlusstabelle gewertet.

Die Saison wird folglich verzerrt beendet, da Auf- und Absteiger nach dem Absolvieren aller Spiele mit den aktuell betroffenen Mannschaften nicht identisch sein müssen. Auf die Jungen-Mannschaften des TV 1893 hat jedoch zumindest dieser Aspekt keinen direkten Einfluss.

In guter Form

Für die erste Mannschaft verlief diese Saison in der Kreisliga Jungen 18 durchwachsen. Nachdem sie im Vorjahr Meister wurden, landeten sie nun im Mittelfeld auf dem vierten Tabellenplatz. In gewohnt guter Form präsentierte sich der erfahrenste Spieler Nils Knapp mit einer guten Bilanz von 20:7 Punkten. Seinen Mannschaftskameraden, Tatjana Hofmann, Noah Veinstein, Julian Fink und Fabian Hofmann absolvierten ihre Spiele mit ausgeglichenem Punkteverhältnis. Es muss jedoch auch angemerkt werden, dass die Mannschaft nur in den seltensten Fällen komplett antreten konnte.

Die TV 1893-Spieler in der Kreisklasse Jungen 18 konnten ihre Leistung steigern. Als Tabellenzweiter mit 15:5 Punkten verpassten sie knapp die Meisterschaft. Die zweite Jungenmannschaft trat diese Saison mit zahlreichen Spielern an. Florian Riegler, Tom Doran, Duc- Nam Nguyen, Philipp Thielmann, Pascal Schwöbel und Eric Grätz wurden in der Vorrunde noch von Fabian Hofmann unterstützt, der lediglich ein Spiel verlor. Die Leistungsträger der Mannschaft waren mit jeweils 14:3 Siegen, Duc-Nam Nguyen und Philipp Thielmann. Außerdem unterstützten sie mit ihren Mannschaftskameraden Florian Riegler und Tom Doran die erste Jungenmannschaft des Öfteren tatkräftig.

In der Kreisklasse B Jungen 15 landete der junge Tischtennis-Nachwuchs des TV mit Emil Schubert, Robin Platz, Benjamin Winkenbach, Luis Illert und Jonas May auf dem fünften Tabellenplatz. Mit 22:2 Siegen lehrte Emil Schubert seinem Gegner das Fürchten. Robin Platz und Benjamin Winkenbach merkte man bereits ihre Spielerfahrung an. Zufrieden waren die Trainer auch mit den Neuzugänge Luis Illert und Jonas May. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.04.2020