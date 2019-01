Melodien voller Lebensfreude

Viernheim.Hochkarätige Solisten präsentieren die Starkenburg-Philharmoniker am kommenden Sonntag, 20. Januar, 17 Uhr, bei ihrem Neujahrskonzert im Viernheimer Bürgerhaus. Das Programm unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert“ bietet Melodien aus Operetten von Johann Strauss und Franz Lehár.

Als Instrumentalsolistin kommt die international bekannte Geigenvirtuosin Yvonne Smeulers nach Viernheim. Schon im Alter von zehn Jahren wurde sie für ihre Darbietung bei einem Tschaikowsky-Violinkonzert gefeiert.

Mittlerweile ist Smeulers ein internationaler Star und tritt mit berühmten Orchestern unter anderem in Lübeck, Maastricht, Meiningen, Winterthur und Luzern auf. Für ihre musikalischen Leistungen wurde Yvonne Smeulers in der Vergangenheit immer wieder mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet.

Auf ein Wiedersehen mit dem Viernheimer Publikum freut sich der mexikanische Tenor Marco Antonio Rivera, der schon beim vergangenen Neujahrskonzert die Herzen des Publikums erobert hatte. Rivera studierte in Mexiko Gesang, bevor er im Jahr 2003 nach Deutschland kam und sein Studium mit Meisterkursen fortsetzte. Als Opernsänger gastierte Marco Antonio Rivera unter anderem am Saarländischen Staatstheater, am Landestheater Detmold, an den Städtischen Bühnen Münster sowie am Festspielhaus Baden-Baden und bei der Kölner Philharmonie. Hinzu kam eine regelmäßige Konzerttätigkeit in Berlin, Zürich sowie bei Domkonzerten in Altenberg, Münster und Köln.

Dass auch der Tanz ein Ausdruck von Lebensfreude ist, wird beim Neujahrskonzert das Paar Sophie Schütz und Eugen Plotnikov demonstrieren. Beide sind in der höchsten Leistungsklasse aktiv und fünffache Meister im Tanzsportverband Rheinland-Pfalz. H.T.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.01.2019