Menschen suchen in Silly Schutz

Viernheim.Anschläge auf Schulen, Krankenhäuser, christliche Einrichtungen und Polizeistationen sind vor allem im Norden und Osten von Burkina Faso bitterer Alltag. Bereits seit einigen Jahren leide die Bevölkerung unter dem Terror islamistischer Gruppen, schreibt der Verein Focus in einer Pressemitteilung. Laut dem Vorsitzenden Klaus Hofmann sind deshalb „aktuell über 500 000 Menschen in Burkina Faso auf der Flucht“. Ähnliche Zahlen nennen auch die Vereinten Nationen. In Viernheims Partner-Landkreis Silly, der im vergleichsweise sicheren Süden des Landes liegt, seien bereits über 400 Binnenflüchtlinge eingetroffen, so Hofmann.

Judith Lipp, die zweite Vorsitzende von Focus, betont: „Der Großteil der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder.“ Diese würden in den Flüchtlingslagern – wie etwa im Dorf Yâ in Silly – in Zelten untergebracht und hätten nur das wenige an Hab und Gut dabei, das sie am Körper tragen können. „Benötigt werden insbesondere Lebensmittel, Kleidung und medizinische Versorgung“, sagt Lipp. Im Lager in Yâ bestehe zudem „ein dringender Bedarf an Wasser“.

Hilfslieferungen eingeleitet

Die Kommunalverwaltung in Silly sei sofort aktiv geworden, heißt es in der Mitteilung weiter. Aufgrund der ernsten Lage seien Bürgermeister Tebi Benao und der Erste Stadtrat Kamou Konate an die kirchliche Hilfsorganisation Ocades herangetreten, die das burkinische Pendant der Caritas ist. Ocades habe bereits die Lieferungen von Lebensmitteln und Kleidung eingeleitet. Judith Lipp und der Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik, Ousseini Ouedraogo, sind ständig mit den Verantwortlichen in Silly in Kontakt, um über die aktuelle Situation informiert zu bleiben. red/cao

