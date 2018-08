Anzeige

Viernheim.Im Rahmen des 9. Viernheimer Familiensporttages findet am Sonntag, 2. September, im Familiensportpark (Sandhöfer Weg) ein internationales Menschen-Kicker-Turnier für Kinder und Erwachsene statt. Das Spiel funktioniert genau so, wie bei einem Kicker mit Holzfiguren. Die Akteure auf einem aufblasbaren Spielfeld haben ein feste Position und können sich ausschließlich zur Seite bewegen, so dass es für den Gegner nicht so einfach ist, den Ball ins Tor zu bringen.

Mitmachen können zwei Altersgruppen: Kinder (Jahrgang 2004-2011) und Erwachsene (ab Jahrgang 2003). Das Turnier startet um 11 Uhr für Kinder und um 14 Uhr für Erwachsene und geht bis etwa 17 Uhr. Alle interessierten Sportler sowie Familien mit Kindern sind zu der Veranstaltung eingeladen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, stattdessen ist bei der Anmeldung eine Kaution in Höhe von fünf Euro pro Person zu entrichten.

Bei der Aktion sind Geschicklichkeit im Umgang mit dem Ball gefragt. Beim Human-Kicker gelten die gleichen Regeln wie beim echten Fußball: Wer die Hände benutzt, bekommt die Rote Karte. Daher besteht nach Angaben der Organisatoren auch nicht die Gefahr, dass es zu Fouls und damit einhergehenden Verletzungen kommt.