Mercedes-Oldtimer zerkratzt

Viernheim.Unbekannte haben zwischen Montag um 18 Uhr und Dienstag um 10.30 Uhr einen Mercedes-Oldtimer mit H-Kennzeichen schwer beschädigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der blaue Wagen in der Friedrichstraße, nahe der Einmündung zur August-Bebel-Straße geparkt. Er stand am Straßenrand, halb auf dem Gehweg.

Die Täter beschädigten einen Außenspiegel, außerdem zerkratzten sie die Motorhaube, den Kofferraumdeckel sowie die gesamte rechte Fahrzeugseite. Zudem drückten sie einen Kotflügel ein. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden laut Polizei mindestens 2500 Euro. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Viernheim suchen die Täter nun wegen Sachbeschädigung und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 06204/ 93 770 entgegen. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020