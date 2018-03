Messdiener gemeinsam in Aktion

Anzeige

Viernheim.Es stand wieder eine Veranstaltung im Rahmen der Serie „Minis in Aktion“ auf dem Programm. Nach dem Dienst im Hochamt in der Marienkirche sind über 20 Messdiener gemeinsam mit ihren Gruppenleitern aufgebrochen in Richtung Weinheimer Straße. Es wurde nämlich gemeinsam gekocht und natürlich auch anschließend gegessen. Und weil man für so viele Menschen Platz braucht, ging es dafür in das Familenbildungswerk, welches mit einer großen Küche ausgestattet ist. Nach dem Ankommen wurden erstmal die Lebensmittel sortiert, und anschließend ging es auch schon los. Es war ein schönes Bild, wie die jüngeren und die älteren Messdiener gemeinsam gekocht haben, alle hatten etwas zu tun. Es gab Reis mit Hähnchen und Gemüse.

Der Nachtisch und das gemeinsame Aufräumen haben die gelungene Aktion abgerundet. red