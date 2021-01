Messen am Wochenende

Viernheim.Die katholische Kirche bietet ab Samstag wieder Präsenzgottesdienste an den Wochenenden an. Anlass dafür ist laut einer Pressemitteilung, dass der Inzidenzwert der bekannten Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Bergstraße in den vergangenen Tagen unter 200 lag. Die Gottesdienste werden samstags um 18 Uhr und sonntags um 10.15 Uhr in der Apostelkirche gefeiert.

Die maximale Teilnehmerzahl wird jedoch, wie aktuell bereits an den Werktagen, auf die Hälfte der normalerweise zugelassenen Personen reduziert. Außerdem muss in den Gottesdiensten künftig eine FFP2-Maske getragen werden.

Der Samstagsgottesdienst wird als Video aufgenommen und kann über Youtube mitgefeiert werden. Daneben ist das Video am Sonntag, ab 8 Uhr, online als Andacht auf der Homepage der katholischen Kirche verfügbar. Für die Gottesdienste am Wochenende ist eine Anmeldung mit den Kontaktdaten nötig, entweder per E-Mail an anmeldung.gottesdienst@outlook.de oder ab Montag telefonisch im Pfarrbüro unter der Nummer 06204/78 92 00. Für die Gottesdienste unter der Woche ist eine Anmeldung ab sofort nicht mehr erforderlich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.01.2021