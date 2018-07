Michael Sagmeister Trio kommt zum Morgen-Jazz

Michael Sagmeister kommt mit seinem Trio am 29. Juli auf die Sommerbühne – unser Bild entstand im vergangenen Jahr beim Morgen-Jazz in Lampertheim. © Nix

Viernheim.Einer der Großen der internationalen Jazzszene kommt am Sonntag, 29. Juli, nach Viernheim zum Morgen-Jazz auf die Sommerbühne: Gitarrist Michael Sagmeister, begleitet von Michael Küttner am Schlagzeug und Bassist Thomas Heidepriem. Beim Morgen-Jazz, einer Veranstaltungsreihe dieser Zeitung, hatte Sagmeister mit seinem Trio im vergangenen Jahr in Lampertheim sehr viel Furore gemacht. Zu diesem

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3099 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.07.2018