Mieter ziehen ab April in barrierefreie Wohnungen

Viernheim.Die Baugenossenschaft Viernheim (BG) hat im neu entwickelten Wohnquartier Kirschgarten zwei weitere Wohnblocks erstellt. „Zwischen dem ersten Spatenstich und dem Einzugstermin lagen nur 14 Monate“, erklärte Rolf Sax aus dem BG-Vorstand beim Tag der offenen Tür Am Stockfeld 55 und 57 nicht ohne Stolz. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Harald Weik konnte er zahlreiche Interessenten begrüßen, die die modernen Wohnungen in Augenschein nahmen. Schließlich werden demnächst in fünf Häusern ähnliche Einheiten als „Wohnen am Park“ in der Franz-Schubert-Straße erstellt.

Im April und Mai können die Mitglieder und künftigen Mieter der Baugenossenschaft in die insgesamt 20 neuen Wohnungen Am Stockfeld einziehen. Die künftigen Bewohner erwarten Zwei- und Drei-Zimmer-Appartements im Passivhausstandard eines Geschosswohnungsbaus. Mit der Fertigstellung hat die Baugenossenschaft bereits ihr zehntes Mehrfamilienhaus im energieeffizienten Passivhausstandard gebaut. Eigens für das Quartier Kirschgarten wurden neue Haustypen entwickelt, die hinsichtlich des Energieverbrauchs sehr sparsam betrieben werden können, wie Weik und Sax den Besuchern erläuterten.

Auch betonten die beiden die barrierefreie Erreichbarkeit der Wohnungen sowie die barrierearmen Wohnungsausstattungen als ein wichtiges Merkmal der neuen Häuser. „Die Nachfrage nach solchen Wohnungen bestätigt auch diese frühzeitige Entscheidung für diesen Standard. Wir haben aber nicht ganz nach den DIN-Vorgaben gebaut, da dies zu höheren Kosten geführt und die Anmietung unattraktiver gemacht hätte“, verriet Sax bei der Führung. Haustiere seien dagegen erlaubt.

Nachbarschaftliche Harmonie

Jede Wohneinheit verfügt über einen Parkplatz, Fahrräder können in einem verschlossenen Unterstand abgestellt werden. Waschmaschine und Trockner finden in einem Kellerraum Platz, können aber auch im Bad der Wohnung angeschlossen werden. „Wir legen großen Wert darauf, dass es in jeder Hausgemeinschaft harmonisch zugeht. Wenn im Sommer ein Grillfest organisiert wird, sind wir auch gerne bereit, nach unseren Möglichkeiten zu helfen“, will Rolf Sax gesellige Aktivitäten unterstützen.

Anfang April wird das nächste größere Projekt der Baugenossenschaft gestartet. Die Vorbereitungen für den Spatenstich am Tivolipark laufen bereits auf Hochtouren. An diesem gefragten Standort sollen fünf Häuser mit insgesamt 55 barrierearmen Wohnungen gebaut werden. Geplant ist, auch diese Mehrfamilienhäuser im energiesparenden Passivhausstandard zu errichten. Ein technisches Novum sind zwei voneinander unabhängige Glasfaseranschlüsse je Wohnung. Damit werden beste Voraussetzungen wie Arbeiten im Home-Office geschaffen, so Weik und Sax.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.03.2020