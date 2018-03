Anzeige

Viernheim.Die Schach-AG der Friedrich-Fröbel-Schule (FFS) nahm am 28. Schulschachturnier „Hibbdebach-Dribbdebach“ in Frankfurt teil. Dieses wird von der Hessischen Schachjugend ausgerichtet, vom hessischen Kultusministerium sowie der Frankfurter Sparkasse unterstützt und ist mit beinahe 800 Teilnehmern das zweitgrößte Schulschachturnier in Deutschland. Da der Platz im Saalbau Bornheim dafür nicht mehr ausreichte, wurde in diesem Jahr erstmalig das Turnier über zwei Tage verteilt. Am ersten Tag spielte die größte Gruppe, die Altersklasse der Fünf – bis Achtklässler, einen Tag später die Grundschüler und die Schüler ab der neunten Klassenstufe.

Da in der Schach-AG der FFS derzeit durchschnittlich 16 Schüler der Klassen eins bis acht aktiv sind, wäre es schwer geworden, getrennt an den Turnieren für die Grundschulen sowie für die höhere Altersstufe teilzunehmen. Glücklicherweise war es jedoch möglich, jüngere Schüler in einer älteren Altersklasse spielen zu lassen. So machten sich zehn Schüler der Klassenstufen drei bis acht mit dem Leiter der Schach-AG, FFS- Lehrer Thomas Joachim, auf den Weg nach Frankfurt. 34 Mannschaften spielten um Brett- und Mannschaftspunkte, wobei ein Spieler pro Spiel maximal 15 Minuten Bedenkzeit hatte. Da nur wenige Schulen mit Spieler im Grundschulalter teilnahmen, war das erklärte Ziel von Joachim und seiner Mannschaft, ihre Begeisterung für das Schachspiel zu zeigen sowie die anderen Mannschaften, die durchweg mit älteren Schülern bespickt waren, etwas zu ärgern. Doch schon nach der ersten Runde, die man nur knapp mit 3,5 zu 4,5 Brettpunkten verlor, wurde deutlich, dass man durchaus mithalten konnte. So sammelte die FFS-Mannschaft Brettpunkt um Brettpunk und auch den einen oder anderen Mannschaftspunkt. Nach der fünften und letzten Runde lautete das Fazit, dass man nach Mannschaftspunkten mehr als sieben Schulen hinter sich ließ und nach Brettpunkten sogar im Mittelfeld landete.

Besonders überraschte beim Turnier Mikail Rojban aus der Klasse 4d, der am ersten Brett spielte und, auch die Aufgaben des Mannschaftsführers übernommen hatte. Er schaffte es, alle fünf Partien zu gewinnen. Aber auch Yannik Sternal aus der 7aG mit 3,5 Punkten aus vier Partien und Nicolas Görbe aus der 6b mit vier Punkten aus fünf Partien hatten eine tolle Ausbeute. Die einhellige Meinung der Teilnehmenden war es, schnellstmöglich am nächsten Kinder- und Jugend-Schachturnier wieder teilzunehmen. In der Schach-AG wurden als Anerkennung und Erinnerung Urkunden und je ein Schach-Schlüsselanhänger an die Spieler überreicht.