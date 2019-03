Millionenschaden nach Betrug

viernheim/darmstadt.Wegen eines Millionenbetruges im Pflegesektor hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt Anklage gegen zwei Frauen erhoben. Die beiden Leiterinnen eines Viernheimer Pflegedienstes sollen sich des gewerbsmäßigen Betruges schuldig gemacht haben. Es geht um einen Schaden von 1,2 Millionen Euro, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Es handelt sich bei den Angeklagten um die Pflegedienstleiterin, zugleich Geschäftsführerin, und ihre Stellvertreterin.

Fehlende Qualifikation

Die beiden Frauen sollen in 68 Fällen medizinisch notwendige Pflegeleistungen an fünf verschiedenen Patienten falsch gegenüber der Krankenkasse abgerechnet haben, um sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen. Der Einsatz der dafür benötigten qualifizierten Pflegekräfte soll dabei laut Anklage nur auf den Abrechnungen vorgetäuscht worden sein. Tatsächlich sei aber Pflegepersonal vorwiegend aus Osteuropa zum Einsatz gekommen, das nicht die in Deutschland für diese Art der medizinischen Pflege vorgeschriebenen Qualifikationen vorweisen könne.

Die verschiedenen Fälle datieren zwischen August 2013 und Februar 2017. „Bereits ein einzelner Fall der Falschabrechnung kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden“, sagt Oberstaatsanwalt Knut Happel von der Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Anfrage. Allerdings würden bei einer Verurteilung in mehreren Fällen mit Augenmaß Gesamtstrafen gebildet, also nicht etwa alle Strafen addiert.

Der Pflegedienst betreute nicht nur Patienten aus Hessen, sondern aus verschiedenen Bundesländern, darunter Berlin, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die gezielten Falschabrechnungen beziehen sich unter anderem auf Patienten des Pflegedienstes aus Weinheim, Bonn und Berlin.

Schwerpunkt war die sogenannte Behandlungspflege, bei der im Heim des Patienten Leistungen erbracht werden, die zur Behandlung von Krankheiten nötig sind und daher zuvor durch einen Arzt angeordnet werden müssen. Dazu zählen etwa das Legen und Wechseln von Kathetern und Ernährungssonden, das Absaugen der oberen Luftwege oder das Messen von Blutdruck- und Blutzuckerwerten.

„Pflege ist nicht gleich Pflege. In den vorliegenden Fällen waren die Patienten wegen ihres Gesundheitszustands auf eine besonders sachkundige Pflege angewiesen“, betont Oberstaatsanwalt Happel. Entsprechend hoch sei auch die Vergütung der erbrachten Leistungen durch die Krankenkassen gewesen. „Es wird aber dafür ein Ausbildungsstand verlangt, der hier objektiv nicht bestanden hat.“ Im Zuge ihrer Ermittlungen ließ die Staatsanwaltschaft auch die Räume des Pflegedienstes durchsuchen und belastende Dokumente sicherstellen.

Verhandlung am Landgericht

Die Falschabrechnungen werden den beiden Angeklagten aus der Pflegedienstleistung zur Last gelegt, da sich diese wechselweise um die Abrechnung mit den Krankenkassen gekümmert haben sollen. Das Verfahren soll vor einer Strafkammer des Darmstädter Landgerichts verhandelt werden. Ein Termin wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die beiden Angeklagten befinden sich auf freiem Fuß, wie Oberstaatsanwalt Happel sagt: „Haftgründe wie Flucht- oder Verdunklungsgefahr wurden nicht festgestellt.“

In Düsseldorf waren im Februar 2018 wegen schweren Pflegebetrugs neun Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt worden. Dabei ging es um einen Schaden von 8,5 Millionen Euro.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019