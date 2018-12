Mini-UFO landet in der Schau

Viernheim.Eine besondere Weihnachtsüberraschung bot das Heimatmuseum den großen und kleinen Besuchern am Adventssonntag. In Zusammenarbeit mit der Firma Busch Modellbahnbau bot es bei freiem Eintritt mehrere Führungen durch die Sonderausstellung „Die Welt im Kleinen“ an, in der die Produkte der Viernheimer Firma Busch aus den vergangenen sechs Jahrzehnten zu sehen sind.

Museumsleiterin Gisela Wittemann freute sich über das große Interesse, denn der Besucherstrom riss den ganzen Nachmittag über nicht ab. Mit Richard Storch stand ein Mitarbeiter aus der Busch-Geschäftsführung parat, um durch die Ausstellung zu führen und die vielen Fragen zu beantworten. „Das Hobby mit den Modelleisenbahnen hat durchaus Zukunft und wird es immer geben, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie vor einigen Jahren noch“, ist Storch zuversichtlich und fühlt sich durch das Interesse der Museumsbesucher bestätigt. Unter den Besuchern waren etliche ehemaligen Mitarbeiter, die in Erinnerungen schwelgten. Andere „outeten“ sich als Fans des Schmalspur-Hobbys.

Von Mähdrescher bis Blumen

Die Sonderausstellung im Museum zeigt die Vielfalt der Produktpalette des Familienunternehmens Busch: Miniatur-Modelle vom Oldtimer bis zum modernen Mähdrescher, von verschiedenen Baum-Arten bis zu einem Sonnenblumenfeld. Neben dem Modellbahnbau entwickelte die Firma unter anderem Elektronikbaukästen, eine Karina-Puppe mit einer eigenen Modekollektion durch viele Kleidungsstile.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die 20 Jahre alte Modelleisenbahn, die vor allem die Blicke der jungen Besucher auf sich zog, sowie die Präsentation der lichttechnischen Möglichkeiten für Modellbauer, dargestellt an der Landung eines UFOs. Ein Kurzfilm gibt zudem Einblicke in Produktion und Firmengeschichte. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.12.2018