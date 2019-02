Minis messen sich an der Tischtennisplatte

Viernheim.Viel Spaß beim Spiel an den grünen Tischtennisplatten hatten die Teilnehmer der ersten Mini-Meisterschaften des TSV Amicitia. Die Breitensportaktion des Deutschen Tischtennisbundes (DTTB) richtet sich an Kinder bis zwölf Jahre, unabhängig davon, ob sie noch nie, selten oder bereits häufig zum Schläger gegriffen haben. Mehr als 100 Kinder der Nibelungenschule, der Goetheschule und der Friedrich-Fröbel-Schule nahmen an dem Wettbewerb in die Rudolf-Harbig-Halle teil. Über vier Stunden hatten die Schüler Zeit, sich in drei Altersklassen zu messen. Die besten vier Kinder jeder Altersklasse qualifizierten sich für den Bezirksentscheid im April. Dabei haben sie die Chance, gegen Schüler aus anderen Städten anzutreten und sich für den Verbandsentscheid zu qualifizieren. red

