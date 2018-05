Anzeige

Viernheim.Die Kenner und Freunde von ganz besonderen Musikveranstaltungen dürfen sich freuen. Die Kölner Konzertagentur Tenöre4you präsentiert am kommenden Freitag, 1. Juni, um 20 Uhr, in der Kirche St. Hildegard ein Galakonzert mit den beiden Tenören Toni Di Napoli und Pietro Pato.

Die beiden bieten in ihrem Konzert „die perfekte Pop-Klassik-Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Stil. Zwei Stimmwunder, die Herzen zum Schmelzen bringen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Sie singen Welthits wie „Nessun Dorma“, „Caruso“, „You raise me up“, „Titanic“, „The Cats“, „Phantom der Oper“, „Volare“, „Un Amore grande“, Der Pate“, „Marina“, „My Way“, „Buonasera Signorina“ oder „Time to say Good Bye“.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zu 19,50 Euro in den Pfarrbüros Kettelerstraße 63 und Johann-Sebastian-Bach-Straße 3, Buchhandlung Schwarz auf Weiß, Rathausstraße 41 a, ARTee – Der Teeladen, Rathausstraße 23, Weltladen, Rathausstraße 32 sowie bei Eventim-Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kosten die Tickets 21 Euro Lozu