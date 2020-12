Mistelzweige und Duftsäcke

Viernheim.Nachdem der traditionelle Adventsbasar im St-Josef Krankenhaus nicht stattfinden konnte, gab es am gestrigen Sonntag nur wenige Meter entfernt in der Spitalstraße vor dem Hospiz Schwester Paterna einen adäquaten Ersatz. „Wir sind da gerne eingesprungen, auch wenn die Premiere unter nicht gerade idealen Bedingungen stattfand. Leider hat auch das Wetter nicht mitgespielt“, war Hospizleiterin Heike Heidelberger zunächst skeptisch. Am Ende hat sich die Aktion gelohnt, „denn es kamen im Verlauf des Nachmittags dann doch zahlreiche Kunden“.

Die Besucher mussten allerdings auf leckeren Glühwein und frisch gebackene Waffeln verzichten, weil der Aufwand dafür wegen der Hygienevorschriften zu groß gewesen wäre. Stattdessen hatten die Kunden die Wahl zwischen allerlei selbstgefertigten Dingen rund um das Weihnachtsfest. Rocher-Engel, Likör, Windlichter, Duftsäckchen, Weihnachtsgebäck, Schlüsselanhänger, Holzfiguren, Mistelzweige, Grußkarten und viele weitere Dekorationsartikel zierten die Verkaufstische.

„Alles wurde von unseren Mitarbeiten gebastelt, gebacken und hergestellt. Dafür recht herzlichen Dank“, lobte Heidelberger ihr Team. Es blieb aber auch Zeit für den einen oder anderen Plausch, wobei es sich in erster Linie um die Arbeit im Hospiz’ drehte. Im Lauf der nächsten Tage kann man aber auch im Viernheimer Krankenhaus handgemachte Basteleien erstehen. In den Glasvitrinen des Foyers sind mehrere Geschenkideen ausgestellt, die bei den Frauen der Zentrale erworben werden können.

Das Hospiz Schwester Paterna ist auch auf Spenden angewiesen: Sparkasse Starkenburg IBAN DE04 5095 1469 0013 4118 99. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 07.12.2020