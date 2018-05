Anzeige

Knappe Entscheidungen

Die übrigen Platzierungen der Einzelfinals lauten: Rang vier Sandro Inglese 933/2235 Pins, Rang fünf Hans Peter Eberspach 851/2297 Pins, Rang sechs Simon Skutta 786/2274 Pins, Rang sieben Peter Blaesing 885/2246 Pins, Rang acht Lukas Eder 723/2230 Pins, Rang neun Senat Dogan 759/2225 Pins, Rang zehn Thomas Fuchs 696/2210 Pins, Rang elf Ulrike Schütz 711/2201 Pins, Rang zwölf Fabian Steinert 666/2202 Pins, Rang 13 Daniel Thüry 725/2181 Pins und Rang 14 Sven Witzel 716 2/2164 Pins.

Im Triowettbewerb zog nach vier Spielen das unter Royales Kleeblatt gestartete Team mit Thorsten Knoll, Franz Molitor und Peter Blaesing (USC/BV MA) mit 2748 Pins auf Platz eins in das Finale ein. Es folgte auf Platz zwei das Team Kreisverein Eisenach 1 mit zehn Pins Rückstand, den dritten Platz mit dreißig Pins Rückstand nahm das Team ABC Mannheim 1 ein, das mit Andre Dewitt, Manuel und Sandro Billera auf die Bahn ging. Das Team Die Germania mit Lukas Eder, Alain Ly und Thomas Fuchs mit seinen 2713 Pins lag auf Rang vier. Den fünften Platz nahm das Team BC Royal Mix (USC) mit Richard Gerards, Sandra und Frank Michel mit 2711 Pins ein, dahinter sortierte sich das Team BB, zudem sich die Spielern Franziska Czech (KV München) Claudia und Rolf Jung (FBV Baden) zusammengeschlossen hatten, mit 2649 Pins ein. Die Lustigen Drei (alle USC), setzten sich aus Jeanette Wenzke, Michael Betzold und Bernd Kemmer zusammen. Sie konnten mit ihren erzielten 2649 Pins Rang sieben einnehmen. Das Team Ach Nöö, mit Volker Manke, Werner Göring (beide USC) und Horst Becherer (KV KA), erreichten den achten Platz mit 2642 Pins. Die aus dem südbadischen Herbolzheim kommenden Spieler Martin Thamfeld, Jörg Streblow und Fabian Steinert gingen als Lords of The Pins auf die Bahnen. Sie zogen mit ihren 2629 Pins als vorletzte in das Finale ein. Das Schlusslicht für das Finale bildeten die Green Bananas mit Christopher König, Martin Grewe (beide BSV MA) und Chrstian Seidel (BV Böblingen)mit 2629 Pins.

Deutlicher Abstand zum Zweiten

Im Finale erzielte das Team Die Germania 2550 Pins und somit 5627 Pins insgesamt und sicherte sich damit den Turniersieg im Trio. Das BC Royal Mix erzielte 2265/5412 Pins und kam damit auf den zweiten Platz. Die Green Bananas erspielten im Finale das höchste Ergebnis mit 2758 Pins und verbesserten ihr Gesamtergebnis auf 5403 Pins. Zudem sprangen sie auf den dritten Platz. Das Team Kreisverein Eisenach 1, mit 2333/5403 Pins kam auf Platz vier. Och Nöö erspielten sich mit 2397/5287 Pins den fünften Rang. Die Royals Kleeblatt belegten Rang sechs mit 2386/5282 Pins. Die Lustigen Drei kamen auf Platz sieben mit 2352/5265 Pins, Team BB auf Rang acht mit 2188/5257 Pins, ABC Mannheim 1 auf Rang neun mit 2230/5200 Pins und BC Lord oft he Pins wurden letzte mit 2087/5116 Pins. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.05.2018