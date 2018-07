Anzeige

Die römische Vergangenheit Ladenburgs ist noch heute an der gotischen St. Gallus-Kirche erkennbar. Sie wurde auf den Fundamenten des römischen Forums erbaut, wodurch ihre Apsis einen in der Gotik nicht üblichen Grundriss hat. Wichtige Merkmale jener Epoche Ladenburgs sind heute sogar im Straßenverkehr erkennbar, denn der Verlauf römischer Straßen rund um das Lobdengaumuseum ist durch eine farbige Markierung des Straßenbelags erkennbar.

Im Namen der Viernheimer Besucher dankte der Vorsitzende der Amici d’Italia, Gerhard Schindlbeck, dem Museumsleiter für die informative Führung. Das zweite sympathische Erlebnis der Fahrradtour in die Antike waren italienische Gaumenfreuden in geselliger Runde auf den Neckarwiesen in Ladenburg. Hier war man sicher, dass man eine solche Bewirtung bei den Römern in Lopodunum noch nicht kannte. H.T.

