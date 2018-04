Mit dem Fahrrad in die Natur

Anzeige

viernheim.Bei sonnigem Wetter gibt es kaum etwas Schöneres, als mit dem Fahrrad durch die blühende Natur zu radeln. Daher bietet die Ortsgruppe Viernheim des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in der nun beginnenden Saison wieder ein abwechslungsreiches Programm an. Der ADFC versteht sich als Interessenvertretung der Fahrradfahrer und hat bundesweit rund 165 000 Mitglieder. Neben dem Einsatz für fahrradgerechte Städte und Dörfer möchte der ADFC auch das Wissen rund um das Fahrrad verbreiten.

Hierzu gab es vor wenigen Tagen in Kooperation mit der Kompass-Umweltberatung einen Workshop. Ziel der Aktion war es, Frauen und Mädchen mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit der Technik zu vermitteln. Auch bei der Ausstellung „Auto-Mobil“ in der Innenstadt war der Verein vertreten. Mit von der Partie ist der ADFC auch beim Eine-Welt-Citylauf am kommenden Samstag, 28. April, ab 10 Uhr. Die Experten codieren Fahrräder, außerdem geht es an ihrem Stand auf dem Apostelplatz um vielfältiges Zubehör rund ums Fahrrad – vom Zahlenschloss bis zum Helm. Darüber hinaus verkaufen die Mitglieder Kuchen an die Besucher in der Innenstadt.

Wenn das Fahrrad diebstahl- und verkehrssicher ist, kann es unverzüglich losgehen. Im Tourenheft 2018 des ADFC Bergstraße finden sich verschiedene organisierte Exkursionen, die in Viernheim, Bensheim, Heppenheim, Lorsch, Weinheim oder Bickenbach beginnen. Am Tag der Arbeit, 1. Mai, veranstaltet die Ortsgruppe Viernheim eine Tour für Frühaufsteher. Unter dem Motto „Vogelstimmen im Viernheimer Wald“ starten interessierte Bürger bereits um 6 Uhr am Treff im Bahnhof (TiB) zum Ausflug in die Natur. Tourenleiter und Vogelexperte Helmut Träger wird dabei die Führung der Gruppe übernehmen. Den Abschluss des Ausflugs bildet ein zünftiges Frühstück.