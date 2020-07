Mit dem Fahrrad unterwegs

Viernheim.Während der Sommerferien findet in der Kindersportschule (KiSS) des Viernheimer Turnvereins (VTV) kein regulärer Unterricht statt. Trotz der Corona-Krise gibt es allerdings – in einer kleineren Ausgabe – wieder das KiSS-Sommercamp. Bis zu zehn Kinder unternehmen in der dritten und der letzten Ferienwoche mit ihren Betreuern Ausflüge in die Region und freuen sich über sportliche Aktivitäten. Denis Holdschick und Svenja Weber aus dem Betreuerteam des Turnvereins haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, bei dem die Teilnehmer viele neue Erfahrungen machen können.

Los geht es morgens an der Jahnhalle mit der Begrüßung und einer kurzen Besprechung der jeweiligen Aktion. Danach macht sich die Gruppe mit den Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zum Tagesziel. Dabei wird immer auch auf die passende Ausrüstung geachtet. Dazu gehören Getränke und Verpflegung, und für die Fahrradtouren wird selbstverständlich ein Helm benötigt.

Am Montag war der Luisenpark in Mannheim das Ziel, wo bei zahlreichen Aktivitäten die Zeit wie im Flug verging. Am Dienstag ging es mit dem Fahrrad zum Karlstern im Käfertaler Wald. Zuvor wurde vor der Jahnhalle noch ein kurzes Fahrsicherheitstraining absolviert. Unter anderem galt es, einen Slalomparcours zu bewältigen und auf einem schmalen Weg zu fahren.

Auf dem Rückweg machte die KiSS-Gruppe des Turnvereins am Nachmittag auf der Minigolfanlage „Zum Sohnemann“ im Familiensportpark West Halt, um den besten Spieler zu ermitteln. Auf dem Programm stehen außerdem ein Besuch des Erlebnisspielplatzes „Alla Hopp!“ in Ilvesheim, des Heidelberger Zoos und des Viernheimer Waldschwimmbads. JR

