Mit dem Fahrrad zur Kollerinsel

Viernheim.Unter dem Motto „Badespaß auf der Kollerinsel“ findet am Sonntag, 18. August, die nächste Radtour der ADFC-Ortsgruppe Viernheim statt. Wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in einer Mitteilung schreibt, erkunden die Teilnehmer auf weniger bekannten Radrouten den Weg zu den kleinen Naturschutzgebieten von Rohrhof und Brühl, bevor mit der Rheinfähre auf die Kollerinsel übergesetzt wird. Dort gibt es Gelegenheit zum Badestopp am Otterstädter Altrhein oder zur Einkehr in eine Gaststätte. Der Rückweg führt am Schwetzinger Schlosspark entlang, inklusive Kaffeestopp. Die Strecke beträgt rund 58 Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz der OEG-Haltestelle Walter-Gropius-Allee. Weitere Infos per E-Mail an guenter.aufdermauer@adfc-bergstrasse.de. cao

