„Mit dem Körper Begeisterung zeigen!“

viernheim.Am Ende seiner zweistündigen Show über die Wirkung der Körpersprache verrät Stefan Verra den Schülern im großen Saal des Bürgerhauses noch ein Geheimnis: „Den Beruf, den ich ausübe, den gibt es gar nicht. Dennoch kann ich gut davon leben, hier wie ein Wirbelwind über die Bühne zu sausen.“ Der Experte rät den Jugendlichen, neugierig zu bleiben und sich in ihrem Werdegang nicht zu früh festzulegen. „Bildet Euch und verwechselt Bildung nicht mit Ausbildung. Wichtig ist, verschiedene Informationen und Bildungsinhalte miteinander vernetzen zu können.“

Natürlich wiederholt er zum Schluss nochmals die Grundregel der Körpersprache: „Begeisterung und Engagement signalisieren!“ Das bedeutet laut Verra: „Alle Linien der Körpersprache zeigen noch oben: Augenbrauen, Mundwinkel, vor allem aber Arme und Hände.“

Stefan Verra, 1973 geboren, ist einer der gefragtesten deutschsprachigen Experten in Sachen Körpersprache. Ein Fernsehsender bezeichnete ihn schon einmal als „Rockstar der Körpersprache“. Seine Analysen – zum Beispiel über Bayern-Trainer Niko Kovac – werden regelmäßig in den großen Medien publiziert. Seine Tipps zum persönlichen Verhalten in den sozialen Medien verfolgen regelmäßig mehr als 60 000 Menschen. Verra ist Gastdozent an mehreren Universitäten und Universitätskliniken sowie Autor von drei Büchern.

Zu seiner Show gekommen sind am Donnerstagvormittag knapp 240 Schüler aus elf Klassen der Jahrgangsstufen zehn und elf der Albertus-Magnus-Schule, der Alexander-von-Humblodt-Schule und des Litauischen Gymnasiums in Hüttenfeld. Für die Jugendlichen stehen schon bald erste Bewerbungsgespräche an. „Ihr seid sicher die Besten, aber Ihr müsst auch durch Eure Körpersprache verdeutlichen, dass Ihr die Besten seid“, gibt ihnen Verra mit auf den Weg.

Einladung der Sparkassenstiftung

Organisiert wurde der interaktive Vortrag von der Sparkassenstiftung Starkenburg. Stiftungsmanagerin Andrea Helm hatte Stefan Verra vor rund einem Jahr live erlebt und ihn sogleich für drei Auftritte in Heppenheim, Mörlenbach und Viernheim engagiert. Begrüßt wurden die Schüler und ihre Lehrer von der Pressereferentin der Stiftung, Anne Knapp. Verras besondere Unterrichtsstunde ist alles andere als eine trockene Vorlesung. Seinen Tiroler Dialekt nicht verleugnend, bezieht er die Schüler immer wieder mit ein, stellt Fragen oder holt besonders Mutige auf die Bühne.

Der erste Eindruck, den eine Person sich von einem anderen Menschen innerhalb weniger Sekunden macht, ist nach Aussage des Referenten von entscheidender Bedeutung dafür, wie sie in der Folge alle weiteren Informationen bewertet. Zuerst würden die Körperumrisse realisiert, dann die Augen wahrgenommen und schließlich das Geschlecht der Person eingeordnet. Männer stehen nach Angaben des Experten häufig breitbeinig da, während Frauen eher einen zu engen Fußabstand und eine mitunter kauernde Körperhaltung hätten. Jungen und Mädchen sollten einen goldenen Mittelweg wählen, rät Stefan Verra. Zum Abschluss gibt der Experte den Zuhörern noch einige Tipps für den Schulalltag: „Wenn der Lehrer Euch an die Tafel ruft, betrachtet ihn als Alphatier, vergesst in dem Moment die Klassenkameraden.“

Der Experte empfiehlt den Schülern, bei Referaten nicht stocksteif vor der Klasse zu stehen. Eher sollten sie je nach Art der Information die Position wechseln. Körpersprache dürfe auch lustig sein, betont Stefan Verra, und ganz sicher werde sie die weitere Zukunft der Schüler stark beeinflussen. Tipps gibt er auch auf seiner Homepage sowie in den sozialen Netzwerken.

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018