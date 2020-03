Mit dem Pferd hoch hinaus

Viernheim.Mit seinem großen Frühjahrsturnier ist der Reit- und Fahrverein (RuF) Viernheim in die neue Saison gestartet. Drei Tage lang boten Teilnehmer aus nah und fern am Alten Weinheimer Weg hochkarätigen Pferdesport. Bei den zahlreichen Prüfungen unter dem Dach der Reithalle überzeugten auch die Viernheimer Starter.

Neben zahlreichen Nachwuchsreiter saßen auch mehrere Routiniers im Sattel. Mit von der Partie waren auch etliche überregionale Sportgrößen, die das Turnier als Saisonvorbereitung nutzen. 21 Wettbewerbe standen auf dem Programm – von Springpferdeprüfungen über das Stilspringen bis hin zu Springreiter-Wettbewerben. Darüber hinaus gab es die Pony-Tour mit 40 Startern,

RuF-Vorsitzender Peter Holzschuh konnte das sportliche Geschehen vom ersten Springen an gelassen verfolgen. „Alles läuft wie geschmiert. Einmal mehr haben die ehrenamtlichen Helfer im Vorfeld hervorragende Arbeit geleistet.“ Die Vereinsmitglieder waren bei ihrem eigenen Turnier wieder stark vertreten. Bei der Springpferdeprüfung Klasse L zum Auftakt siegte Richard Vogel aus Mannheim, der in Viernheim trainiert, auf Chimanski mit der Wertnote 8,50. Platz zwei ging an Anna-Maria Grimm auf Drumagoldan Blue vom RuF Viernheim (8,20). Lokalmatador Bernd Herbert holte auf Kennedy und Diakato mit 7,80 Punkten zweimal Rang vier.

Doppelsieg von Amy Helfrich

Einen Doppelsieg feierte Amy Helfrich von der Reitgemeinschaft Viernheim in der Springprüfung Klasse A**. Auf PSS Can und Fiorelli belegte sie die beiden ersten Plätze. Beim L-Springen holte sich Hannah Holzschuh auf Canetta Platz zwei. Zwei Viernheimer beherrschten die Springprüfung Klasse L. Amy Helfrich siegte auf Gavanie vor Elias Hohler vom RuF auf Concordia.

Amy Holzschuh vom RuF Viernheim hatte auf Madness bei der Ponystilspringprüfung der Klasse A* am Ende die Nase vorne, Amy Helfrich belegte mit Fiorelli Rang zwei. Die Springprüfung der Klasse A* wurde von Lilly-Ann Hohler und Concordia gewonnen. Amy Helfrich auf Nugget und auf Fiorello sowie Amy Holzschuh auf Madness beherrschten die Ponystilspringprüfung. Bei der Springprüfung M* siegte Bernd Herbert auf Cartwright, Vereinskollegin Celine Frieß wurde auf Tönne Dritte. Ein weiteres M-Springen gewann Elias Hohler auf Winningmoon.

Am Schlusstag standen gleich sieben Prüfungen auf dem Programm. Das Ponyspringen Klasse A** gewann Amy Helfrich auf Gavanie vor Amy Holzschuh auf Madness. In der L-Klasse siegte ebenfalls Amy Helfrich auf Gavanie. Ihre Siegesserie konnte sie beim L-Springen fortsetzen, das sie auf PSS Can gewann.

Auch beim abschließenden S-Springen mit Stechen* überzeugten die Viernheimer Reiter. Hinter Sieger Richard Vogel, der in fehlerfreien 35,10 Sekunden das Ziel passierte, belegten Bernd Herbert auf Can-Tucky (35,93) und Celine Frieß auf Tönne (36,30) die nächsten Plätze. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.03.2020