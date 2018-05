Mit dem Rad historische Stationen erkunden

Anzeige

Bei so viel geschichtlichen Erkenntnissen an dieser Radtour war es Zeit für eine Mittagsrast in der Bensheimer Fußgängerzone. Hohe Wertschätzung als Stadt des Weines erlangte Bensheim durch das Staatliche Weingut, das mit seinen Eisweinen international bekannt wurde. Der Rundkurs der Viernheimer führte sie dann in die wohl bekannteste Stadt des Rieds nach Lorsch. Mit den Resten des berühmten Klosters wurde Lorsch Weltkulturerbe. Interessanter kann man die 50 Kilometer lange Strecke einer Radwanderung nicht gestalten. Bei der abschließenden traditionellen „Eis-Rast“ in Lorsch dankten die Teilnehmer Wolfgang Jäger für dieses Radsport-Erlebnis. H.T.

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.05.2018