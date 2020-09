Mit dem Rad zum Gipfelkreuz

Viernheim.Die 55 Kilometer-Strecke der letzten Radtour des Ski-Clubs vermittelte einen Hauch alpiner Eindrücke, denn die Viernheimer entdeckten auf ihrer Strecke durch die Rhein-Neckar-Region ein Gipfelkreuz. Zunächst war es aber ein gemütlicher Auftakt. Günther Adler leitete die Gruppe entlang der Landesgrenze, vorbei am Waidsee zur Bergstraße, deren bunte Hänge den Beginn des Herbstes ankündigen. Nach einer Schleife Richtung Ladenburg erreichten die Radfahrer den Schwabenheimer Hof und kehrte in der Gaststätte „Anker“ zur Mittagsrast ein.

Die Überraschungen, die diese Fahrt prägten, erlebten die Aktiven auf den weiteren Etappen. Zunächst ging es von Ladenburg mit der Fähre nach Neckarhausen. Dann lernten die Teilnehmer auch Neu-Edingen und Friedrichsfeld kennen, ehe sie die Gelegenheit hatten, Mannheims höchste natürliche Erhebung von 114 Metern über dem Meeresspiegel mit einem stattlichen Gipfelkreuz und Gipfelbuch zu bewundern.

Der höchste Standort der Stadt ist etwas höher gelegen: Die Mannheimer Hütte mit 2679 Metern im Rätikon in Vorarlberg ist für die Aktiven des Ski-Clubs eine vertraute Adresse.

Ein weiterer Höhepunkt der Radtour der Entdeckungen war ein Brunnen im Wald bei Seckenheim. Auf einer Informationstafel kann man lesen, dass der Brunnen verschiedene Namen hat, jedoch immer waren es Begriffe aus der Landwirtschaft wie zum Beispiel Tränkebrunnen.

1682 wurde das Gebiet an diesem Brunnen von französischen Glaubensflüchtlingen aus Sedan besiedelt. Heimatforscher vermuten, dass der Brunnen bereits von den Römern genutzt wurde.

Als die Gruppe die Pferderennbahn in Seckenheim erreichte, waren die Teilnehmer wieder in der heutigen Zeit angelangt. Das gemeinsame Eisessen in Wallstadt bildete einen geselligen Abschluss der Radtour. H.T.

