Mit dem Taxi sicher nach Hause

Viernheim.„Meine Großmutter ist glücklich, dass sie das erleben darf“, sagt Jochen Faltermann. Hedwig Herrmann hat vor 30 Jahren die Idee eines Frauennachtfahrdienstes in Viernheim mitentwickelt. Die damalige Inhaberin von Taxi Herrmann setzte sich für diesen speziellen Fahrdienst für Frauen ein, der zum 1. Dezember 1990 tatsächlich eingeführt wurde.

„Das war damals schon ein ungewöhnliches Projekt“, erinnert sich Matthias Baaß. Und auch heute noch sei das „Frauen-Taxi“ für eine Kleinstadt wie Viernheim nicht üblich. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich stimmt ihm zu: „Wenn man bedenkt, wie lange die Einführung in Mannheim oder München gedauert hat, können wir hier richtig stolz sein auf die 30 Jahre.“

Der Frauennachtfahrdienst sei und bleibe eine nützliche und erfolgreiche Initiative, die das Sicherheitsgefühl bei den Frauen stärke. „Viele fühlen sich im öffentlichen Raum oft sehr unwohl“, weiß Maria Lauxen-Ulbrich. Deshalb ist sie den Viernheimer Taxi-Unternehmen Taxi Herrmann, Taxi Ringhof und Taxi Adam auch dankbar dafür, dass diese das Projekt unterstützen und die Frauen – es handelt sich immer nur um eine einzelne Person – innerhalb Viernheims zum gewünschten Ziel chauffieren.

Unterstützung durch die Stadt

„Wir sind von Anfang an dabei, und wir bleiben auch dabei“, betont Cezmi Tinaz. Auch Jochen Faltermann berichtet nur Positives. „Fahrer und Fahrgäste kennen sich gut, das schafft eine gute Atmosphäre“, sagt der Betreiber von Taxi Herrmann.

Auch die Unterstützung der Kommune bleibt bestehen: „Es ist kein Thema, diesen Posten aus dem Haushalt zu streichen“, sagt Bürgermeister Baaß. Die Stadt unterstützt jede einzelne Fahrt, der Gesamtzuschuss für das Projekt beträgt 5400 Euro. Die Anzahl der Fahrten hat sich in den vergangenen 30 Jahren verändert. „In den Hochzeiten hatten wir bis zu 6000 Fahrten pro Jahr, 2020 liegen wir vielleicht bei 1000“, rechnet Maria Lauxen-Ulbrich hoch, „das sind aber immer noch zwei bis drei Fahrten pro Nacht“. Zum 30-jährigen Bestehen des Frauennachtfahrdienstes hat das Gleichstellungsbüro eine Verlosung organisiert, kombiniert mit der Aktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“. Wer ein Foto der Bäckertüte mit dem Kampagnenmotiv einschickt, nimmt an der Verlosung von Freifahrscheinen für das Frauentaxi teil. Matthias Baaß, Jochen Faltermann und Cezmi Tinaz ziehen die Gewinnerinnen – sie werden direkt benachrichtigt. su

