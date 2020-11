Mit den Nerven runter - ein Wirt berichtet

Viernheim. Was er denn erzählen solle, fragt Michele Manniello. Unser Thema ist, wie die Gastronomie den zweiten Lockdown in diesem Jahr erlebt beziehungsweise überlebt. „Es ist eine Quälerei, finanziell und emotional.“ Michele ist der Wirt des Salerno (in diesem Lokal nennt sich kaum einer beim Nachnamen). Der Italiener ist eine Institution in Viernheim. Es gibt ihn seit 1975, hier haben Generationen von Viernheimern die erste Pizza ihres Lebens gegessen. Der relativ kleine Laden am Eingang zur Fußgängerzone hat immer gebrummt, im Sommer auch die Terrasse vor dem Haus. Und jetzt ist zum zweiten Mal tote Hose.

Den Straßenverkauf kann der 48-Jährige weiter betreiben. Am Tag unseres Gesprächs hat er mittags eine Bestellung gehabt. Als wir abends zum Pressegespräch in dem gespenstisch leeren Lokal sind, schweigt das Telefon ebenfalls. Dann zwei Gerichte und schlussendlich noch eine Bestellung: „Ein Mal Pizza Margherita“, wiederholt der Wirt ungläubig am Telefon. Als er auflegt, zuckt er nur resigniert mit den Achseln. Sechs Euro Umsatz. Dafür stehen drei Leute in der Küche. Die machen auch lange Gesichter. Und ihr Chef ist ziemlich mit den Nerven runter.

„Wir haben alles gemacht: Masken, Abstände, Desinfektionsmittel für die Hände, die Tische desinfiziert, und um 23 Uhr war zu, wie vorgeschrieben. Es waren wirklich alle Vorkehrungen getroffen.“ Er springt auf und kommt mit einem dicken Stapel von Gästeregistrierungen zurück, als Beleg der Vorschriftentreue. Einen Packen dieser Größe hat er nach Fristablauf bereits entsorgt.

„Wollen auch gesund bleiben“

Michele schüttelt den Kopf. „Ich habe noch nie gehört, dass es einen Infektionsherd in der Gastronomie bei uns gegeben hat.“ Der Wirt lässt keinen Zweifel daran, dass er und seine Familie das Virus und seine Gefährlichkeit ernst nehmen. Deshalb seien auch Vorsichtsmaßnahmen richtig. Der Shutdown in der Gastronomie aber sei falsch. „Wir tragen sogar in der Küche Masken. Wir wollen doch selbst gesund bleiben. Wenn sich einer von uns infiziert, kann ich den Laden ganz dicht machen.“

Warum der Gastro-Lockdown falsch ist: „Na, erstens wegen der Sicherheitsvorkehrungen. Und zweitens, weil man uns Wirte jederzeit kontrollieren kann.“ Soll heißen? „Jetzt treffen sich die Leute nicht mehr im Lokal, sie treffen sich zu Hause - und da kann der Staat nicht kontrollieren, es sei denn, es wird jemand angezeigt. Bei uns kann das Ordnungsamt oder die Polizei jederzeit reinkommen und kontrollieren. Wenn wir uns nicht an die Verordnungen halten, müssen wir zahlen - oder schließen. Das geht bei privaten Treffen nicht, davon bekommt doch keiner was mit.“

Die Gastronomie bekommt finanzielle Unterstützung vom Staat. 75 Prozent des Netto-Umsatzes des Vorjahresmonats. Michele: „Okay, der November 2019 war ein guter Monat.“ Zu diesen 75 Prozent darf der Wirt 25 Prozent dazu umsetzen, jeder weitere Euro wird von der Unterstützung abgezogen. Mit ein, zwei Margheritas pro Abend könne er es vergessen, auf die 25 Prozent zu kommen, sagt Michele. Und mit den 75 Prozent könne er kaum die Kosten decken. Strom, Gas, Zinsen, Personal, alles läuft weiter. Sogar den Tischdecken-Wäscher müsse er löhnen, der bestehe auf dem Vertrag.

Der Salerno-Wirt hofft, diesen Lockdown zu überstehen, auch wenn der Straßenverkauf im Gegensatz zum ersten Mal im Frühjahr außer am Wochenende gegen Null geht. Das Salerno gibt es seit 45 Jahren in Viernheim, Schwiegervater Domenico Morabito hat es eröffnet. Er ist eine Legende in Viernheim. Michele denkt aber auch an die Kollegen, die gerade erst angefangen haben, deren Geschäft eh schleppend lief und die keine so große Stammkundschaft haben: „Viele von denen werden das nicht überleben.“ Der Wirt fürchtet Langzeitfolgen für seine Branche. „Die Leute gewöhnen sich daran, zu Hause zu kochen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie das nach dem Lockdown weiterhin machen.“

Es drückt ihn noch etwas: „Ich werde verrückt vor Langeweile. Wir laufen hier immer auf 110 Prozent. Und jetzt? Nix mehr. Laptop oder Fernsehen. Oder umgekehrt. Letztes Mal habe ich das ganze Lokal neu gestrichen. Ich kann doch nicht schon wieder streichen.“

Diese Redaktion hat am Dienstag, 10. November, telefonisch wie schriftlich bei der Pressestelle des Kreises Bergstraße angefragt, ob das Gesundheitsamt Erkenntnisse über Infektionsherde in der Gastronomie hat. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe gab es keine Antwort.

