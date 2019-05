Mit der Schöpfkelle über den Pausenhof

Viernheim.Die beiden Kinder rennen übermütig los, das Wasser spritzt in alle Richtungen. Kein Wunder, dass die Löffel gleich leer sind. Mit Schöpfkellen sollen die Mädchen und Jungen nämlich Wasser von einem Eimer zum anderen transportieren. Also sind sie bei den nächsten Runden vorsichtiger, damit sie ja nichts verschütten. Aber am Ende ist eigentlich egal, wer mehr Wasser im Zieleimer hat – für jeden gibt es einen Stempel.

Die Kindertagesstätte Maria Ward hatte zum großen Spielfest für Kinder und Eltern eingeladen. Auf dem Gelände der Kita, dem benachbarten Schulhof und in den Gruppenräumen gab es Spiele und natürlich auch die passende Verpflegung. Im Garten warteten die Erzieher mit dem Sackhüpfen. Vor allem Geschwister oder beste Freunde hatten ihren Spaß dabei, herauszufinden, wer der schnellere Hüpfer ist.

Auf dem Goetheschulhof konnten die Kinder beim Dosenwerfen alles abräumen – je nach Alter standen sie weiter oder näher zum Ziel. Ein Parcours war mit Roller oder Dreirad oder Rutschauto zu durchfahren. Und natürlich darf das Torwandschießen nicht fehlen. Da versenken auch die Papas den einen oder anderen Ball im Ziel. Wer nicht so weit oder hoch schießen kann, der darf den Ball auch werfen. Und die Kinder jubeln sowieso über jeden Treffer, ob mit dem Fuß oder mit der Hand erzielt. Weniger sportlich geht es im Gebäude zu, beim Basteln. Auf die Sonnenschilde, bunt bemalt und mit Tigern, Giraffen oder Kühen verziert, waren die Kinder sehr stolz.

Bei den Kim-Spielen mussten die Kinder und auch die Erwachsenen ihren Geruchssinn unter Beweis stellen und riechen, was sich in kleinen Dosen befand. Erdbeeren, Vanille oder Flieder („Blumen“) waren gleich herausgefunden, Pfeffer und Kaffee waren für die Kindernasen schon schwieriger. Und kaum ein Kind konnte das Spielfest verlassen, ohne an der Popcornmaschine stehen zu bleiben und eine Portion mit nach Hause zu nehmen. su

